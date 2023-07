Kuala Lumpur (VNA)- Los medios de prensa de Malasia valoraron positivamente la visita oficial del primer ministro Anwar Ibrahim y su cónsuge a Vietnam.La Agencia Nacional de Noticias de Malasia (Bernama) actualizó la información y las fotos de la visita, mientras que los grandes periódicos del país, como New Straits Times, The Star, Malaysia Mail o Malaysia Today, también dedicaron su primera portada para artículos sobre el viaje e imágenes entre Anwar Ibrahim y el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh , en la calle de libros en Hanoi.En su página personal de Facebook, Anwar Ibrahim expresó su agradecimiento a Vietnam por su cálida bienvenida al titular personalmente y a la delegación de alto nivel de Malasia.Destacó que la visita brindó resultados positivos y deseó que los dos países continúen fortaleciendo la cooperación en beneficio mutuo.En particular, evocó la reunión con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, incluido el intercambio de puntos de vista sobre el tema de la lucha contra la corrupción. Ibrahim enfatizó la importancia de consolidar la coordinación entre las autoridades de los dos países en ese renglón.Sobre la conversación con Minh Chinh, escribió: “Noté muchas cosas positivas después de reunirme con mi homólogo y sentí su entusiasmo de fortalecer aún más la cooperación bilateral, especialmente en las áreas de inversión y comercio, agricultura, defensa y seguridad, así como en la industria halal”.Añadió que ambas partes también coincidieron en muchos temas internacionales, regionales y de la ASEAN./.