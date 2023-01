Las Vegas (VNA) Con un diseño hermoso y sofisticado y especificaciones impresionantes, el dúo de autos eléctricos VF 6 y VF 7 de VinFast, empresa subordinada del conglomerado vietnamita Vingroup, en la Feria de Electrónica de Consumo 2023 (CES 2023) en Las Vegas de Estados Unidos ha recibido elogios de medios de comunicación internacionales.Driving, un famoso sitio canadiense de noticias automotrices, expresó su impresión por dos modelos vietnamitas de autos eléctricos por su hermoso diseño y delicadamente escrito por el italiano Torino Design.Driving compara el VF 6 y el VF 7 con Tesla por ser pionero en las tendencias de diseño, que cuentan con muchas teclas de control como en los modelos tradicionales, toda la información y funciones de VF 6 y VF 7 integradas en una gran pantalla central, de hasta 12,9 pulgadas en VF 6 Eco, VF 6 Plus y VF 7 Eco, y 15 pulgadas en el VF 7 Plus.Mientras tanto, hablando sobre el VF 7 en particular, Brian Chow, un crítico del canal Everyday Reviews, presta su impresión especial al modelo e-SUV de tamaño C de VinFast y dijo que: "El VF 7 es mi automóvil favorito en este momento, con un diseño avanzado y rico en tecnología".Aunque es un modelo crossover pequeño, el espacio del VF 7 es muy amplio, especialmente la fila de pasajeros, y su interior se cuida meticulosamente desde materiales de cuero de alta calidad hasta una pantalla de entretenimiento y tecnología orientada al conductor, admitió el canal estadounidense de reseñas de automóviles Motormount.Con sus tecnologías avanzadas, los autos eléctricos hechos en Vietnam conquistarán a los usuarios del mundo, pronosticó la revista automovilística estadounidense Carbuzz./.