Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) ha coordinado con las agencias representativas y la embajada de Vietnam en Italia para asistir y resolver las dificultades de las empresas exportadoras de anacardo al país europeo.En relación con el caso de posible fraude en las exportaciones de anacardo a Italia, el MIC dirigió al Consejero Comercial en ese país europeo a trabajar con las unidades de gestión del puerto de Génova, las compañías navieras, bancos y autoridades locales para suspender temporalmente la entrega de mercancías.El Ministerio de Industria y Comercio envió cartas a los titulares de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, y de Economía y Finanzas de Italia, pidiéndoles que dirigieran a las unidades concernientes coordinar con las agencias representativas y la embajada de Vietnam en ese país europeo para resolver el caso, proteger los derechos legítimos de las empresas vietnamitas, así como la imagen y reputación de las firmas italianas.Recomendó a las empresas exportadoras e importadoras nacionales efectuar la debida diligencia para verificar a sus socios comerciales a través de diferentes canales, incluida la consulta a la Oficina Comercial de Vietnam en los países respectivos.Según el MIC, las empresas deben prestar atención a las medidas para prevenir y gestionar los riesgos, incluyendo la compra de seguros a todo riesgo y el flete de barcos, controlando las etapas de la cadena logística.Con anterioridad, las empresas vietnamitas solicitaron apoyo de las autoridades en relación con el caso de fraude en exportaciones de 100 contenedores de anacardos vietnamitas a Italia.Mediante la compañía intermediaria Kim Hanh Vietnam, las empresas del país indochino firmaron un contrato valorado en cientos de millones de dólares para exportar 100 contenedores de anacardo a Italia.Los envíos fueron transportados por las compañías navieras internacionales Cosco, YANGMING, HMM, ONE con destino a los puertos italia nos de Génova y La Spezia. Sin embargo, aunque varios de los contenedores llegaron, aún no han recibido el pago.Los bancos vietnamitas enviaron solicitudes de cobro a los bancos adquirientes en Turquía e Italia, pero recibieron como respuesta que el comprador no es su cliente o los documentos de compraventa son copias y no los originales.El hecho generó preocupaciones entre las empresas exportadoras, puesto que no saben dónde están los documentos originales, con los cuales cualquier persona pueda acudir al transportista para recibir la mercancía./.