Hanoi (VNA)- El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam (MSPV) envió hoy una delegación a Turquía para apoyar a ese país en el rescate y búsqueda de víctimas y brindar asistencia humanitaria a las personas afectadas por el reciente terremoto.En un acto de despedida a la delegación, efectuada en Hanoi, el jefe de la cartera mencionada, To Lam, subrayó que la decisión parte de la buena marcha de los nexos de cooperación entre Vietnam y Turquía, particularmente entre el MSPV y las agencias turcas de ejecución de la ley.La participación del equipo del MSPV, compuesto por 24 oficiales de rescate y trabajadores médicos, contribuirá a respaldar los esfuerzos del pueblo turco para superar las secuelas del desastre, además de reafirmar el compromiso político del Partido y el Estado vietnamitas como miembro responsable de la comunidad internacional, dispuesto a unirse a la resolución de desafíos y dificultades y el mantenimiento del entorno de paz, estabilidad, cooperación y desarrollo en la región y el mundo.Por su parte, el embajador de Turquía en Vietnam, Haldun Tekneci, comentó que desde el 6 de febrero, cuando ocurrió el terremoto , su entidad recibió la propuesta del MSPV de ayudar a su país.El diplomático valoró y agradeció al Gobierno, el MSPV, ministerios y agencias vietnamitas y a cada miembro de la delegación por su asistencia.Al intecambiar con la prensa sobre las actividades de la delegación, el portavoz del MSPV, To An Xo, dijo que se trata de la primera vez que la cartera envía oficiales a una misión internacional en un área donde el desastre ocurrió lejos del territorio de Vietnam.La delegación asumió la tarea tan pronto como el Primer Ministro aprobó enviar fuerzas de rescate para ayudar al pueblo turco, y partió a ese país solo unas horas después de recibir la orden, detalló.Manifestó la esperanza que los "mensajeros de paz" de Vietnam promuevan la imagen del país entre los pobladores locales y amigos mundiales, así como aprendan valiosas experiencias internacionales en el trabajo de rescate.Hasta la fecha, el número de muertes a causa del terremoto ascendió a 16 mil, decenas de miles de casas se destruyeron, y aproximadamente 13,5 millones de personas se vieron afectadas por el fenómeno./.