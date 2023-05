En el evento (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam está dispuesto de intercambiar experiencias y consulta con el Ministerio del Interior de Cuba sobre las políticas encaminadas a la construcción y la defensa de la Patria, según afirmó hoy aquí su titular, general To Lam Tal declaración la realizó To Lam durante un encuentro hoy aquí con el titular del mencionado ministerio cuba no, general de división Lázaro Alberto Álvarez Casas, en el cual también destacó la voluntad de su cartera de acompañar y ofrecer la máxima asistencia al Ministerio del Interior de ese país insular.El ministro vietnamita enfatizó que se trata de la primera visita ministerial de esa cartera cubana desde 2010 que contribuirá a las relaciones entre los dos países, en general, y los dos ministerios, en particular.Expresó también su satisfacción por el excelente desarrollo de la tradicional amistad Vietnam-Cuba basada en la confianza, el entendimiento y el respeto mutuos.Después de que se controló la pandemia de COVID-19, entre mediados de 2022 y ahora, la cooperación de los dos ministerios se reanudó rápidamente en las áreas de intercambio de delegaciones, seguridad, logística técnica y atención médica, agregó.Además, resaltó la necesidad de la ampliación y el fortalecimiento de la colaboración para los intereses y la seguridad nacional de cada país, en el contexto de que las actividades delictivas, especialmente los delitos transnacionales, de alta tecnología y otros tipos de delitos no tradicionales, son cada vez más sofisticados y difíciles de enfrentar.En la ocasión, los dos ministerios acordaron mejorar el intercambio de experiencias y equipos, así como el desarrollo de capacidad para los oficiales de seguridad, especialmente en técnicas de protección como la detección y prevención de planes terroristas.Coincidieron en desplegar la colaboración en la investigación y producción de medicamentos, vacunas, productos biológicos, incluidos aquellos que han sido investigados con éxito y puestos en tratamiento para pacientes en Cuba./.