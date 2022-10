El ministro vietnamita de Seguridad Pública, general To Lam (I), y el general Raúl Castro Ruz, ex primer secretario del Partido Comunista de Cuba (Fuente: VNA)

La Habana (VNA)- El ministro vietnamita de Seguridad Pública, general To Lam, concluyó su visita oficial a Cuba del 12 al 14 de octubre, al frente de una delegación de alto rango de la cartera.Durante su viaje, To Lam manifestó su agradecimiento al general Raúl Castro Ruz , ex primer secretario del Partido Comunista del país caribeño, por sus grandes aportes a la especial y gran amistad entre los dos pueblos de Vietnam y Cuba.Al sostener un encuentro de cortesía con el primer secretario del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, el funcionario vietnamita transmitió mejores deseos de los dirigentes del Partido, del Estado y del pueblo de su país.El general To Lam también compartió con el Partido y el pueblo de la isla las dificultades provocadas por la pandemia de la COVID-19 y la explosión del depósito de combustible ocurrido en agosto pasado en la provincia de Matanzas.Afirmó también que Vietnam siempre apoya la justa causa de la Revolución del heroico pueblo cubano.Además, expresó su convicción de que bajo la dirección del Partido Comunista, el pueblo cubano superará definitivamente todas las dificultades y desafíos, a la par de obtener más éxitos en su noble causa revolucionaria.En esta ocasión, ambas partes revisaron y evaluaron los resultados de la implementación del acuerdo de cooperación firmado en 2018 entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y el del Interior de Cuba, así como la situación de la colaboración entre las dos carteras en el último tiempo.También acordaron fortalecer la cooperación en seguridad, prevención y lucha contra la delincuencia transnacional e intercambio de delegaciones a todos los niveles y expertos en distintos campos.