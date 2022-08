Hanoi (VNA)- El ministro de Seguridad Pública To Lam aclaró hoy preguntas de los diputados acerca del nuevo modelo de pasaportes durante la decimocuarta reunión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam.El Titular afirmó que la emisión de nuevos pasaportes se realiza de conformidad con la Ley de Migración, aprobada por la Asamblea Nacional en 2019. Todos los detalles impresos en los pasaportes se ajustan estrictamente a las disposiciones de la ley y en línea con las prácticas internacionales, aseveró.Muchos países han utilizado esta forma sin registro del lugar de nacimiento, dijo, y agregó que los pasaportes vietnamitas son aceptados por la mayoría de los países, excepto Alemania, España y República Checa. Recientemente, España aceptó la nueva versión de pasaporte de Vietnam.Afirmó que ese es solamente un problema técnico y el Ministerio de Seguridad Pública adoptó solución para resolverlo. En el futuro inmediato, se agregará el lugar de nacimiento en la sección de notas del nuevo pasaporte para las personas que solicitan.A largo plazo, la cartera informará al Gobierno y presentará la propuesta a la Asamblea Nacional para modificar la Ley de Migración, incluida la agregación de esas informaciones.Con anterioridad, To Lam envió un informe a los diputados al respecto, en el cual planea añadir la sección "lugar de nacimiento" a la página de identidad del documento.En comparación con el modelo antiguo, la nueva forma de pasaporte está fabricado e impreso con tecnología moderna para cumplir con mayores requisitos de seguridad y evitar riesgos de falsificación, alcanzando los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO).También presenta mejoras con un diseño meticuloso y en cada página contiene imágenes típicas sobre los paisajes naturales, la soberanía nacional, patrimonios culturales conocidos, incluidos la Bahía de Ha Long, la ciudad imperial Hue, el Templo Hung, el santuario de My Son, entre otros.Esas iconografías tienen como objetivos contribuir a afirmar y promocionar las imágenes de Vietnam al mundo, además de mostrar las tradiciones, la historia, la geografía y la cultura del país.Hasta la fecha, el Ministerio de Seguridad Pública proveyó 272 mil pasaportes de nuevo modelo a los ciudadanos a nivel nacional.De acuerdo con las regulaciones de la ICAO, las informaciones obligatorias en los pasaportes incluyen el tipo de pasaporte, nombre completo, número de pasaporte, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo y fecha de vencimiento.Otras informaciones como el lugar de nacimiento dependen de cada país y no resultan necesarias.Con el fin de crear condiciones favorables para que los ciudadanos vietnamitas viajen al Espacio Schengen, los Ministerios de Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores acordaron agregar el lugar de nacimiento en la sección de notas del nuevo pasaporte para las personas que solicitan./.