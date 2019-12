Moscú (VNA) - Expertos y académicos rusos expresaron su optimismo sobre las perspectivas de las relaciones bilaterales entre Vietnam y Rusia, con motivo de la actual visita aquí de la presidenta de la Asamblea Nacional del país indochino, Nguyen Thi Kim Ngan Según el artículo "Rusia y Vietnam celebran juntos eventos memorables" publicado por el periódico "Independencia" el 8 de diciembre, el experto en estudios vietnamitas Evgheni Kobelev, del Instituto de Investigación del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, destacó que Vietnam fue el primer país del Sudeste Asiático en establecer una asociación estratégica con Rusia.El Decreto del 7 de mayo de 2012 del presidente ruso Vladimir Putin, toma a Vietnam como uno de los tres socios más importantes de Rusia en Asia, junto con China y la India, recordó.Las dos naciones también establecieron el objetivo de aumentar el número de visitantes rusos a Vietnam a un millón el próximo año, dijo.Por su parte, el presidente del Consejo de Expertos de la Fundación Euroasiática, Grigory Trofimchuk, afirmó que los lazos interparlamentarios Vietnam-Rusia están entrando en un nuevo período de desarrollo, ejerciendo así un impacto positivo en la paz y la estabilidad mundiales, incluida Asia.Subrayó que la visita de Kim Ngan no solo atrae la atención de Moscú, sino que también aumenta la esperanza sobre los desarrollos positivos en las relaciones bilaterales.Mientras tanto, el periódico "Rusia Primavera" publicó un artículo del embajador vietnamita en Rusia, Ngo Duc Manh, quien expresó el criterio de que la visita será un éxito, creando una nueva fuerza impulsora para las relaciones bilaterales, particularmente a través del canal del Parlamento, hacia la profundización de la asociación estratégica integral entre ambas naciones.Antes de la visita, el presidente de la Fundación Internacional Way for Peace, Vladimir Nikolaiev, y la dirigente del Instituto de Investigación para Asuntos Judiciales Irina Umnova también escribieron artículos que destacan el avancen en los lazos entre Rusia y Vietnam desde el establecimiento de los vínculos diplomáticos bilaterales, el 30 de enero de 1950./.