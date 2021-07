Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi, (VNA)- La compañía de televisión por suscripción Neflix retiró la serie “Pine Gap” debido a que contiene escenas que violan la soberanía marítima y territorial de Vietnam, informó el Departamento de Radio, Televisión e Información Electrónica (DRTI) del Ministerio de Información y Comunicación.

Neflix tomó esa decisión después que la entidad vietnamita le envió una nota exigiendo la eliminación de esa serie de seis capítulos.

El 25 de junio el DRTI detectó que las escenas violatorias de la soberanía de Vietnam sobre el mar y las islas aparecieron en los episodios del drama "Pine Gap" lanzado por Netflix en este país. Específicamente, la imagen de un mapa con la ilegal línea de la lengua de vaca en el Mar del Este apareció en el minuto 12 del segundo capítulo de la serie y en el minuto 52 del tercero.

La aparición de esos contenidos lesivos sobre la soberanía vietnamita en la serie de Netflix violó gravemente las disposiciones de la ley del país indochino.

Las Cláusulas 3 y 4 del Artículo 9 de la Ley de Prensa de este país prohíben la provisión de contenidos que inciten a la guerra y violen la soberanía e integridad territorial de Vietnam; distorsionen la historia; nieguen los logros revolucionarios; e insulten a la nación y sus héroes, entre otros, mientras la cláusula 4 del Artículo 11 de la Ley de Cine estipula lo mismo.

Además, la violación de Netflix hiere los sentimientos y causa indignación entre la población vietnamita. Esta es la tercera vez consecutiva en los últimos 12 meses que la empresa proporciona películas y programas de televisión con contenidos que violan la soberanía territorial de Vietnam.

Con anterioridad, en el drama “Put Your Head On My Shoulder” emitido en julio de 2020 y la serie “Madam Secretary” divulgada en agosto de ese año en el sistema de Netflix, aparecieron escenas con la mencionada línea ilegal, lo que motivó la exigencia por parte del DRTI de su eliminación inmediata en las notas enviadas a la compañía el 20 de julio y el 28 de agosto del año pasado./.