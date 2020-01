Hanoi, 29 ene (VNA)- La discapacitada Nguyen Thi Van, de 32 años de edad, alienta a la comunidad de personas minusválidas. Al frente de un centro de formación vocacional y una compañía con numerosos premios prestigiosos, sueña brindar asistencia a esos individuos menos favorecidos en aspecto espiritual y material.

Nguyen Thi Van y su esposo (Fuente:VNA)

A pesar de que su movilidad depende de una silla de ruedas, Nguyen Thi Van dirige el Centro Nghi Luc Song (Energía de la vida), que ofrece formación profesional gratuita a personas con discapacidad de todo el país.Van se convirtió en jefa de la institución de manera inesperada. En 2012, su hermano Nguyen Cong Hung, fundador del Centro Nghi Luc Song, falleció repentinamente. Para conservar el esfuerzo y la pasión de toda su vida, Van se hizo cargo del sitio. “En ese momento nadie me conocía y yo no conocía a nadie”, comentó.Después de casi 10 años, el Nghi Luc Song ha capacitado a más de mil personas impedidas y alrededor del 80 por ciento de ese grupo para que encuentren un buen trabajo con ingreso estable. Van apuntó que algunos estudiantes, después de seis meses de capacitación, pudieron obtener un trabajo con un ingreso mensual de 300-600 dólares.Aunque el Centro tenía éxito, Nguyen Thi Van estaba preocupada por su modelo de gestión.En febrero de 2016, Van estableció Imagtor, que es también una empresa social. Según explicó, alrededor del 50 por ciento de los clientes de la compañía son de Estados Unidos, Australia, Europa, Japón y Corea del Sur. Imagtor ofrece servicios de retoque de imágenes y videos 2D/3D a empresas inmobiliarias extranjeras.En 2018, la firma ganó más de 430 mil de dólares y dedicó una parte de sus ganancias al Centro Nghi Luc Song. El ingreso promedio de los empleados de la compañía es de 390 dólares.En 2017, Imagtor ganó tres premios en Social Venture Asia, la mayor competencia de innovación social del continente: empresa social en el sector de tecnología de la información; en la educación y empresa social potencial de Asia.En Imagtor, ha creado un ambiente de trabajo donde todos se respetan, y hace todo lo posible para que la firma no dependa demasiado de ella.Nguyen Thi Van desea ayudar a las personas minusválidas a recibir una buena formación y vivir acorde con sus aspiraciones./