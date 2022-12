Nick Ut y su eterna fotografía

Hanoi (VNA)- Ha pasado más de medio siglo y el nombre de Huynh Cong Ut, conocido como Nick Ut, aún aparece con frecuencia en numerosos artículos, conferencias, seminarios o en exhibiciones fotográficas alrededor del mundo.

La gente lo conoce más como el primer vietnamita y el más joven ganador de un Premio Pulitzer por una fotografía en blanco y negro que conmocionó al planeta, nombrada “El terror de la guerra”, o más popularmente conocida como “La niña del napalm”, al retratar a una pequeña desnuda y aterrorizada que corría para huir de un ataque con esa mortífera arma.



Sin embargo, no todos conocen sus antecedentes, un fotorreportero tranquilo, sociable y amigable en su estilo de vida, gentil, coqueto e ingenioso al hablar, pero serio, entusiasta, creativo y dispuesto a sacrificarse para capturar momentos históricos, como no lo haría cualquier fotógrafo.



Para mí, una periodista que trabaja para la Revista Ilustrada Vietnam, proveedor líder de servicios de información externa en Vietnam y el único producto de prensa impresa de este país que aparece en numerosos países del mundo, fue una gran oportunidad escuchar al profesional del lente Nick Ut hablando de fotos de prensa, la imagen histórica que conmocionó al mundo hace más de 50 años, y sus experiencias al tomar instantáneas en todas partes.



Nuestra conversación comenzó con su pasión por la fotografía y luego convertirse en fotorreportero de la agencia de noticias Associated Press (AP). Desde niño admiró a su hermano Huynh Thanh My, corresponsal de guerra de AP, quien fue la primera persona que le enseñó las bases del oficio y le regaló una vieja cámara. Su hermano también le habló de la brutalidad de la guerra, así como de los sufrimientos que tuvo que soportar el pueblo vietnamita. Nick pronto se dio cuenta de las pérdidas causadas por la contienda, que él y su familia también experimentaron cuando su hermano mayor fue asesinado mientras trabajaba.



Siguiendo sus huellas, Nick Ut se fue a trabajar a AP a la edad de 16 años y después de pasar dos en el cuarto oscuro de Photoshop, se le permitió tomar fotos. Su primera imagen fue de un monje que se prendió fuego para protestar contra la guerra en Vietnam, mientras otros seguidores budistas lloraban. La instantánea se publicó en la portada de la AP y fue una fuerza impulsora que lo instó a convertirse en un fotorreportero de guerra.



Durante su carrera, ha tomado miles de fotos de la guerra, de famosas leyendas de Hollywood y de todos los aspectos de la vida, pero “La niña del napalm” es la más impresionante y duradera.



Captada en las afueras de la aldea de Trang Bang el 8 de junio de 1972, la horrible imagen de niños huyendo de un ataque mortal con napalm se convirtió en definitoria no solo de la guerra de Vietnam, sino del siglo XX. Humo oscuro detrás de ellos, el rostro con una mezcla de terror, dolor y confusión. La niña, identificada como Phan Thi Kim Phuc, sobrevivió a sus heridas. Esto fue gracias, en parte, a Nick Ut, quien ayudó a los infantes después de tomar su imagen ahora icónica.



La desgarradora foto ganó un premio Pulitzer para Nick Ut en 1973 y se convirtió en el primer vietnamita en el siglo XX en recibir uno de los premios más prestigiosos del periodismo. La imagen también mereció muchos otros lauros internacionales y ocupa el puesto 41 entre las 100 fotos más influyentes del siglo XX y una de las 10 instantáneas de prensa más memorables en 50 años.



Nick Ut comentó que durante su carrera y en ocasión de asistir a seminarios y talleres, y reunirse con líderes mundiales como la reina Isabel II, el papa Francisco, el expresidente Donald Trump y algunos de los mejores fotógrafos del orbe, como Carol Guzy y James Nachtwey, estrellas de Hollywood y veteranos estadounidenses y vietnamitas, recibió grandes elogios y aprecio por su fotografía.



Al rememorar cuando el expresidente Trump le otorgó la Medalla Nacional de las Artes en la Casa Blanca en 2021, Nick Ut precisó que fue el primer fotoperiodista en la historia en recibir este reconocimiento, porque el honor generalmente se otorga a los actores de cine de Hollywood. Estaba orgulloso de ser vietnamita y de su país. En la ceremonia, Trump afirmó que la foto de Ut cambió el rumbo de la guerra y trajo la paz al mundo.



La imagen también ha tenido una gran influencia en una nueva generación de los mejores fotógrafos del mundo. Según Nick Ut, la fotorreportera Carol Guzy, del Washington Post, la primera en ganar cuatro veces el Premio Pulitzer, y el fotógrafo James Nachtwey han confesado que fue la “La niña del napalm” la que los inspiró a convertirse en fotógrafos de guerra. El legendario fotoperiodista de AP Horst Faas, dos veces ganador del Premio Pulitzer, le dijo una vez que hay muchas fotos ganadoras del Pulitzer que se olvidan con el tiempo, pero que “La niña del napalm” será recordada para siempre.



Para Nick Ut, esta es una recompensa noble y una fuente inagotable de motivación para que siga contribuyendo a la fotografía.



El artista del lente me contó apasionadamente sobre sus buenos recuerdos, eventos y momentos inolvidables, que afortunadamente recogió en una película, así como sus experiencias de más de 50 años trabajando para AP. Según él, para tomar imágenes de prensa valiosas, los fotorreporteros deben ser valientes, dinámicos y motivados en la escena. En cualquier caso, es muy importante observar el entorno, especialmente los personajes principales, para poder captar sus sentimientos y estar siempre dispuestos a trabajar para no perder momentos preciosos. Estos profesionales necesitan ser creativos para encontrar nuevos ángulos.



En la actualidad, aunque Nick Ut está jubilado, sigue haciendo fotos en muchos países del mundo y llevando a cabo sus proyectos y planes. También planea regresar muchas veces a Vietnam, especialmente a Hanoi, la ciudad por la que tiene un amor especial, para registrar la belleza de la vida, así como sus habitantes, y tal vez a través del lente del legendario fotógrafo, habrá momentos que se conviertan en historia ./.