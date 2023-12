Hanoi (VNA)- El arzobispo Marek Zalewski ha sido nombrado por el Papa Francisco como el primer representante papal residente en Vietnam, anunció la Santa Sede el 23 de diciembre.El arzobispo, que entró en el servicio diplomático de la Santa Sede en 1995, ha trabajado en numerosos países. Fue nombrado nuncio apostólico en Singapur y representante papal no residente en Vietnam en 2018.Mientras se desempeñaba como representante papal no residente en Vietnam, visitó y llevó a cabo actividades pastorales en casi todas las diócesis de la Iglesia Católica de Vietnam, y también se reunió con representantes de ministerios, sectores y autoridades de localidades de todo el país.Vietnam y la Santa Sede han registrado avances en las relaciones bilaterales, especialmente desde que establecieron el mecanismo de diálogo regular de su Grupo de Trabajo Conjunto en 2009. Desde entonces, se efectuaron muchas reuniones y discusiones entre los líderes vietnamitas y la Santa Sede, con el más reciente encuentro entre el presidente Vo Van Thuong y el Papa Francisco en 2023.El Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco solían enviar alocuciones y mensajes a la Iglesia Católica de Vietnam, para enfatizar el espíritu de vivir como “buenos cristianos y buenos ciudadanos” y animar a los practicantes a llevar una buena vida secular y religiosa y contribuir activamente al desarrollo socioeconómico local y nacional.En particular, las dos partes acordaron básicamente el Estatuto del Representante Papal Residente y la Oficina del Representante Papal Residente en Vietnam en la décima sesión del Grupo de Trabajo Conjunto en marzo de 2023. Este estatus fue adoptado durante visita del presidente Vo Van Thuong a la Santa Sede en julio pasado.El acuerdo, que marcó un paso importante en las relaciones bilaterales, es el resultado de un proceso de intercambios activos de opiniones en un espíritu de respeto mutuo, cooperación y comprensión. También reflejan la política constante del Estado vietnamita de respetar y garantizar el derecho a la libertad de religión y creencias, así como de crear condiciones favorables para las actividades religiosas.Se espera que el nombramiento del arzobispo Marek Zalewski como primer representante papal residente en Vietnam ayude a promover las conexiones de la Santa Sede con la Iglesia Católica de Vietnam, en particular, y con el país indochino, en general./.