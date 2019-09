Kuala Lumpur (VNA)- El Círculo de Mujeres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ALC) realizó donaciones al Centro de cuidado a huérfanos y discapacitados de The Pusat , de Malasia.Al intervenir en un encuentro con los directivos de The Pusat, Pham Thi Hong Lien, presidenta del ALC , y esposa de Le Quy Quynh, embajador de Vietnam en Kuala Lumpur, reiteró su compromiso de impulsar más actividades caritativas durante su mandato, con el fin de fomentar los nexos entre los integrantes.Por su parte, un representante de The Pusat, destacó que su entidad cuenta con casi 140 niños y personas discapacitadas, y valoró la activa participación de la comunidad de vietnamitas residentes en Malasia en la feria caritativa, celebrada por ese centro el mes pasado.Se comprometió a emplear eficientemente las contribuciones del ALC, en general, y de la embajada de Vietnam, en particular./.