En la rueda de prensa (Foto: VNA)

anoi, 02 jun (VNA) - Once funcionarios, incluidos cinco de impuestos y seis de aduana, fueron suspendidos del trabajo debido a su participación en un supuesto caso de soborno de la empresa japonesa Tenma Vietnam, reveló hoy la viceministra de Finanzas, Vu Thi Mai.Al hablar con la prensa después de la reunión mensual del Gobierno, la subtitular señaló que el Ministerio de Finanzas estableció un equipo de inspección el 25 de mayo para llevar a cabo una investigación en los departamentos de Impuestos y Aduanas en la provincia norteña de Bac Ninh, en la que se ubica la compañía japonesa, así como sobre las organizaciones y personas interesadas.El resultado de la investigación será anunciado a la prensa, afirmó.Mientras tanto, el jefe de la Oficina del Ministerio de Seguridad Pública, To An Xo, informó que las autoridades ordenaron a la fuerza de seguridad pública provincial verificar la información al respecto y trabajar con la compañía y las agencias involucradas.Las unidades de esta cartera también fueron asignadas para trabajar con la parte japonesa para recopilar pruebas y documentos relevantes.An Xo enfatizó que el primer ministro Nguyen Xuan Phuc había requerido a las agencias relevantes que investiguen el caso y castiguen estrictamente las violaciones si las hubiera, creando así un entorno transparente y justo para la inversión y los negocios, al tiempo que evita la evasión fiscal. Tenma Vietnam es una subsidiaria del fabricante japonés de productos de plástico Tenma Corporation.El caso surgió cuando los medios japoneses, incluidos el periódico Asahi Shimbun, la agencia de noticias Kyodo y Nikkei, informaron que Tenma Vietnam dio un soborno de 232 mil dólares a varios funcionarios vietnamitas para evitar pagar impuesto corporativo y de valor agregado./.