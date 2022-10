Hanoi (VNA)- Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) extranjeras se concentran en asistir a los proyectos de solución de problemas sociales, salud, desarrollo socioeconómico y educación en Vietnam, destacó hoy Nguyen Ngoc Hung, jefe del Comité de Coordinación para Asistencia Popular ( PACCOM ).En una conferencia de intercambio de información en Hanoi con las ONGs extranjeras en el país, el funcionario destacó que Vietnam alberga actualmente 436 organizaciones procedentes de 29 países y territorios.En los primeros seis meses del año, esas entidades han apoyado a Vietnam con 108,5 millones de dólares (equivalente al mismo período en 2021) en los campos de interés para el país indochino, dijo, al enfatizar que las relaciones entre ambas partes se continúan consolidando gracias al mejoramiento de la efectividad de los programas y proyectos.Por su parte, Phan Anh Son, vicepresidente del Comité del Trabajo de Vietnam sobre las ONGs extranjeras, comentó sobre las principales orientaciones en las labores relativas hasta fines de 2022 y en el futuro, y reafirmó que su entidad y las agencias vietnamitas seguirán reformando las políticas para respaldar a las ONGs.En la conferencia, también se presentó el Decreto No. 58/2022/ND-CP recientemente emitido por Gobierno vietnamita para reemplazar el Decreto No. 12/2012/ND-CP sobre el registro y la gestión de operaciones de las ONGs foráneas en Vietnam.Se realizará el 21 de octubre en Ciudad Ho Chi Minh una conferencia con las ONGs extranjeras en la región sureña./.