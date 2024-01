Hanoi (VNA)- Representantes de organizaciones internacionales, patrocinadores e inversores extranjeros afirman su disposición de apoyar y acompañar a Vietnam para lograr su objetivo de convertirse en un país en vía de desarrollo con una industria moderna y un ingreso mediano alto para 2030 y una nación desarrollada y de alto ingreso en 2045.En un encuentro ofrecido hoy en Hanoi por parte del gobierno vietnamita con motivo del Año Nuevo Lunar (Tet), los delegados extranjeros felicitaron a Vietnam por superar los "vientos en contra" y alcanzar importantes logros en un contexto complicado global.Expresaron su agradecimiento por la atención, cooperación y atención del Gobierno, lo que ha consolidado la confianza de los inversores en Vietnam.Los delegados también apreciaron las directrices y estrategias de desarrollo nacional de Vietnam, especialmente el objetivo de un desarrollo verde y sostenible, así como la atención a las cuestiones de seguridad, el bienestar social, el medio ambiente y meta de cero emisiones netas para 2050.Al intervenir en el evento, el primer ministro Pham Minh Chinh envió a los embajadores y jefes de las agencias de cooperación, socios para el desarrollo, organismos internacionales, asociaciones, empresas, inversionistas extranjeros, cordiales saludos y mejores deseos para el año nuevo.Tras señalar desafíos globales como la guerra, la escasez de energía, el agotamiento de los recursos, el cambio climático, el envejecimiento de la población, el jefe del gobierno vietnamita subrayó la necesidad de fortalecer la solidaridad internacional, promover el multilateralismo y actuar por la vida próspera y feliz de los pueblos.Convocó una acción conjunta para que no haya pobreza, ni guerra y que nadie quede atrás en el mundo.En el camino de desarrollo del país basado en los pilares de construcción de una democracia socialista, un estado de derecho socialista y una economía de mercado de orientación socialista, Vietnam no ha sacrificado el progreso y la justicia social para perseguir un simple crecimiento económico, dijo y agregó que el país indochino toma a las personas como centro, sujeto, meta, motor y recurso del desarrollo.Los buenos resultados socioeconómicos de Vietnam en 2023 se lograron gracias al liderazgo del Partido Comunista, encabezado por el secretario general Nguyen Phu Trong, los esfuerzos de todo el sistema político y todo el pueblo, el acompañamiento de comunidad empresarial y la ayuda de amigos, inversores y patrocinadores internacionales, expresó.Minh Chinh expresó su deseo de que los amigos internacionales, junto con Vietnam, se unan y actúen para que todas las personas sean más ricas y felices y no haya más guerras por la prosperidad de cada país y pueblo, y un mundo mejor./.