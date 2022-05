El panorama de la reunión. (Fuente:Internet)

Can Tho, Vietnam (VNA)- Especialistas, profesores, médicos y famacéuticos vietnamitas y extranjeros se reunieron hoy en un seminario internacional sobre el manejo óptimo para las enfermedades cardiovasculares en la nueva era, organizada en la ciudad sureña de Can Tho.Al intervenir en el simposio, Dam Van Cuong, director del Hospital Universitario del Sur de Can Tho, enfatizó que se trata de una oportunidad para que los expertos en el campo de cardiología intercambien experiencias sobre los resultados del diagnóstico, tratamiento y aplicación de nuevas técnicas en esas tareas y la atención al paciente.Además, la cita pretende actualizar las nuevas recomendaciones en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relativas a la cardiología, especialmente en el contexto de la pandemia de la COVID-19, así como estimular a las actividades de investigación científica de los médicos y el personal del Hospital Universitario del Sur de Can Tho, en particular, y de las instituciones de medicina y farmacia de Delta del río Mekong y de Vietnam , en general, apuntó.En la ocasión, los asistentes compartieron las informaciones útiles a través de 25 reportes sobre temas y nuevos estudios en el sector, sobre todo avances en el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca, muerte súbita cardiaca en jóvenes y COVID-19- complicaciones cardiovasculares y entre otros aspectos./.