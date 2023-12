Sounthone Xayachak vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Laos (Fuente:VNA)

Vientiane (VNA) La primera reunión de alto nivel entre las Asambleas Nacionales (AN) de Camboya, Laos y Vietnam tiene como objetivo fortalecer la amistad, solidaridad y cooperación integral entre los tres países, en general, y entre los órganos legislativos, en particular.Tal información se dio a conocer por Sounthone Xayachak vicepresidenta parlamentaria laosiana durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias sobre el objetivo, el significado y la importancia del acontecimiento, así como los principales contenidos que debatirán en esa reunión de alto nivel.Sounthone Xayachak dijo que el evento también pretende elevar el papel de las AN en la supervisión, estímulo y promoción de la implementación de acuerdos, programas y proyectos de cooperación que los Gobiernos de las partes han firmado y los tratados multilaterales a los que las tres naciones indochinas son miembros.Además, busca impulsar el intercambio y la difusión de información, experiencias, lecciones sobre las actividades y el papel de las AN; investigar, discutir y conectar las metas del área del Triángulo de Desarrollo con los planes de desarrollo socioeconómico nacionales de cada país, entre otros aspectos, comunicó.Esta conferencia se llevará a cabo en los próximos días en Vientiane con el tema "Fortalecer el papel parlamentario en la promoción de la cooperación integral entre Camboya, Laos y Vietnam ". En particular, el acontecimiento se centrará en investigar y debatir en profundidad áreas de cooperación como la colaboración en materias de política-asuntos exteriores; economía, cultura – sociedad y defensa – seguridad, remarcó.Por otro lado, Sounthone Xayachak también abordó el aumento de la cooperación entre los estados y las AN en la promoción de los vínculos económicos trilaterales hacia el objetivo del desarrollo sostenible e inclusivo.Con el fin de intensificar la colaboración para promover la integración económica entre Camboya , Laos y Vietnam, la dirigente subrayó que es necesario trabajar juntos en el impulso del despliegue de una serie de acuerdos, programas y proyectos cooperativos.Deben continuar promoviendo la cooperación en economía, comercio, inversión, salud, educación, cultura, turismo y otros campos potenciales; así como centrarse en el desarrollo de infraestructura básica y la elaboración y perfeccionamiento de las regulaciones legales en aras de crear condiciones favorables a las actividades comerciales e intercambio popular, indicó.Además, hizo hincapié en la importancia de reforzar la coordinación en las labores de defensa y seguridad en zonas fronterizas y establecer un comité de amistad parlamentaria a nivel local en el área del Triángulo de Desarrollo de Camboya, Laos y Vietnam y aumentar el intercambio de visitas de altos funcionarios de todos los niveles de agencias gubernamentales y órganos legislativos, a fin de convertir la zona en un lugar de paz, amistad y colaboración con el desarrollo sostenible./.