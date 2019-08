Hanoi, (VNA) - El Fondo de Organización de Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (OFID) y el Ministerio de Finanzas de Vietnam firmaron hoy un acuerdo de un préstamo por 45 millones de dólares, para financiar un proyecto destinado a mejorar la infraestructura de transporte en la ciudad central vietnamita de Da Nang.

La firma acuerdo para financiar un proyecto destinado a mejorar la infraestructura de transporte en Da Nang (Fuente: VNA)



El proyecto tiene una inversión total de casi 62 millones de dólares. Además del monto prestado por la OFID, el resto será cubierto por el presupuesto de la ciudad de Da Nang.

Se planea construir una circunvalación oeste de 14,3 kilómetros, puentes en esta ruta e instalaciones técnicas asociadas como alcantarillas, sistemas de iluminación y árboles, entre otros.

También se construirá una carretera de 1,2 kilómetros que conecte el puente Co Co con la intersección Tran Dai Nghia - Vo Chi Cong, y un puente de 100 metros que cruce el río Co Co.



Se espera que cuando el proyecto se complete, a fines de 2022, contribuirá a modernizar el sistema de infraestructura de transporte de Da Nang, ayudando así a promover el desarrollo socioeconómico local.



Fundado en enero de 1976, el OFID se destina a mejorar la cooperación entre los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y las naciones en desarrollo. También brinda apoyo especial a los países de bajos ingresos.



Hasta el momento, el Fondo ha otorgado préstamos por valor de 238,65 millones de dólares para 20 proyectos y programas en Vietnam que cubren una amplia gama de campos, incluidos transporte, sector hidráulico, reducción de la pobreza, salud, educación y el desarrollo urbano.-VNA