Hanoi (VNA)- La creación de papeles votivos es un oficio tradicional preservado de generación en generación por la comunidad Nung Din , una rama de la etnia Nung en el distrito de Muong Khuong de la provincia norteña de Lao Cai. Esta artesanía es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, y es una profesión tradicional con características específicas, que requiere meticulosidad para crear obras delicadas, para los ritos funerarios de los Nung Din.“Chàng slaw” o el oficio de crear papeles votivos de los Nung Din ha existido en la vida espiritual y cultural de cada familia y comunidad en Lao Cai durante mucho tiempo, aunque nadie sabe cuándo apareció esta profesión.Estas piezas se hacen y usan cuando fallece alguien en la comunidad y se llevan a cabo los funerales. Esta es una ofrenda al difunto, es decir, un regalo para mostrar la piedad filial que los hijos y nietos tienen por sus padres y abuelos en el otro mundo. De acuerdo con el concepto de los Nung Din, todas las personas tienen un alma que deja el cuerpo cuando mueren. Sin embargo, ésta seguirá existiendo en un mundo sobrenatural y afectará a los vivos. Las almas de los fallecidos pueden volver a visitar a sus familias y bendecir a sus hijos y nietos con negocios prósperos, vidas sanas y pacíficas y viceversa.En la aldea de Nam Ooc, comuna de Nam Lu, distrito de Muong Khuong, los lugareños conocen a Vang Van Chien como una persona conocedora de los papeles votivos y, a menudo, ayuda a las familias del poblado a confeccionar estas obras durante los funerales. Chien compartió que casi todos los hombres de su aldea saben cómo hacer papeles votivos “Me encanta este trabajo. También participo en todos los funerales de mi aldea. Los ancianos me han legado el oficio y lo he aprendido un poco”, dijo.Hacer papeles votivos en el funeral es un ritual obligatorio para los Nung Din. Si ha fallecido una persona, el cabeza de familia invita a casa a los artesanos para que hagan ofrendas de papel para que el difunto las lleve al otro mundo. Se trata de objetos que simulan casas, utensilios, dinero, herramientas de trabajo...Las ofrendas se hacen principalmente cincelando el papel en dos formas: directamente o grabándolo según un patrón preexistente. Debido a que los motivos y patrones están muy juntos y tienen muchas formas, y dado que habitualmente se debe cincelar una pila de papel grueso de varias capas, la arista del cincel debe estar afilada y la manipulación debe ser hábil. Dependiendo del tipo de patrón, se elige agregar tijeras, cuchillos, corcho, leznas, cinceles, o martillos, para crear motivos nítidos y delicados. Los artesanos suelen combinar muchos colores diferentes en el mismo producto como púrpura, rojo, azul, amarillo, negro y blanco.Al respecto, Nung Chan Phin, ex vicedirector del Servicio de Cultura, Deporte y Turismo de la provincia de Lao Cai, dijo lo siguiente: “El artesano debe ser consciente de su trabajo. Debe cincelar e injertar de acuerdo con las normas y reglamentos. Si comete un error, el producto no servirá”.Con el deseo de preservar y promover este legado, los artesanos de dicha profesión del distrito de Muong Khuong siempre quieren transmitir a la generación posterior la experiencia que han aprendido de sus predecesores. Lu Phin Hoa radicado en la aldea de Vang Leng, comuna de Tung Chung Pho, distrito de Muong Khuong, informó: “Enseño a 5 o 6 niños y más de 10 jóvenes de 30 años de edad. Así, habrá un equipo que heredará y preservará este oficio tradicional”.Los papeles votivos de la comunidad étnica Nung Din, además de educar a sus hijos y nietos a saber vivir con raíces y fidelidad, ayudan a las personas vivas a apreciar los valores que tienen, razón por la cual esta artesanía tradicional ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Intangible Nacional que debe ser preservada de manera apropiada. VNA/VOV