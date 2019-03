El viceprimer ministro de Vietnam Truong Hoa Binh. (Fuente: VNA)

Hanoi, 19 mar (VNA)- Vietnam lanzó hoy en esta capital una campaña de seguridad vial, como parte de su compromiso de cumplir con la metas de las Naciones Unidas, de reducir las muertes por accidentes de tránsito.El programa contó con la participación del viceprimer ministro Truong Hoa Binh, el ministro de Transporte, Nguyen Van The, y el presidente de la Federación Internacional de Automóviles, Jean Todt, enviado especial de la ONU sobre seguridad vial, así como de unos tres mil voluntarios.En su discurso, Hoa Binh resaltó los esfuerzos del todo el sistema político y los pobladores vietnamitas para reducir el número de los accidentes, al igual que las cifras de muertos y lesionados por esta razón.En los primeros dos meses de 2019, señaló, se registró una disminución de 532 casos, 150 muertos y 348 heridos respecto al mismo lapso del año previo.El acto de lanzamiento marcó el inicio de una serie de actividades destinadas a mejorar la conciencia de la comunidad vietnamita, especialmente los jóvenes, sobre las medidas para salvar vidas en las carreteras, como no utilizar teléfono al conducir, no tomar alcohol, abrocharse el cinturón de seguridad, así como de llevar cascos, en el caso de quienes viajan en motocicletas.Por su parte, Jean Todt destacó que Vietnam fue la nación de Asia seleccionada por la Alianza Global de Organizaciones No Gubernamentales, para iniciar la campaña de Naciones Unidas de seguridad vial.Esta elección se basó en la dirección drástica y efectiva del Gobierno vietnamita y sus iniciativas adoptadas para aliviar los siniestros viales, incluido el uso obligatorio de cascos protectores al viajar en motocicletas.La ONU está dispuesta a asistir al país indochino en este trabajo, sostuvo.La campaña #3500 vidas, que recuerda que cada día hay tres mil 500 personas muertas por accidentes de transporte, fue lanzada en 2017 a nivel global por la Federación Internacional de Automóviles (FIA).El programa es una parte de los compromisos de FIA relacionados con la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU que incluye la reducción a la mitad, para 2020, del número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo.El proyecto se expandió a más de 900 ciudades en casi 80 países, y se convirtió en la mayor campaña de seguridad vial en la historia. – VNA