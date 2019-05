Hanoi (VNA) - Vietnam se postulará nuevamente al cargo de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en las próximas votaciones a celebrarse el 7 de junio, tras la propuesta con unanimidad por el grupo de los países de Asia-Pacífico en esta organización internacional.

Una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Fuente: AFP/VNA)



Mediante esta posición, Hanoi podrá participar más activamente a las labores de la ONU, y elevar su postura en el proceso de la integración global.



Al cumplir las políticas exteriores de multilateralismo, diversificación de las relaciones internacionales y formación de amistad con todos los países, Vietnam ha fortalecido los nexos con las organizaciones de la ONU, al mismo tiempo ha ampliado las relaciones bilaterales y multilaterales con otras naciones y organizaciones internacionales.



Vietnam cumplió con éxito sus deberes como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2008-2009.



Esta fue la primera vez que el país indochino participó en esta entidad que se encarga de los asuntos de paz y seguridad internacionales, en el contexto en que el Consejo de Seguridad tuvo que enfrentar a los nuevos desafíos relacionados con la seguridad global y los más graves impactos caudados por la crisis económica y financiera registrados en la historia contemporánea.



Durante su anterior período en este cargo, el gobierno vietnamita implementó de manera efectiva una política exterior de carácter pacífico, que se inclinó hacia las medidas conciliadoras en las resoluciones de las crisis en el mundo, basadas en leyes internacionales y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y en la garantía de los derechos básicos de los países.



Los esfuerzos de Vietnam en esta organización internacional contribuyeron efectivamente al mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo, al tiempo que crearon un entorno estable para los progresos de la industrialización y modernización en el país.



Durante su misión en el Consejo de Seguridad de la ONU entre 2008-2009, además de asistir plenamente a unas mil 500 reuniones de esa entidad, Vietnam aportó numerosas iniciativas y propuestas en la elaboración de resoluciones y documentos referentes.



Además, Vietnam puso como prioridad las soluciones pacíficas de los problemas tanto en Asia, como en África y Medio Oriente, en el contexto marcado por crecientes amenazas para la seguridad mundial, y numerosos desafíos por peores crisis económicos y financieros en las últimas décadas.



La participación de Vietnam en importantes temas de la comunidad internacional contribuyó a garantizar principios y beneficios de países miembro, además demostró su manejo flexible y oportuno en las relaciones con grandes potencias, así como con naciones que Hanoi sostiene vínculos amistosos tradicionales, sobre la base del respeto y la protección de los intereses legítimos de las partes involucradas, y en concordancia con las leyes internacionales.



Con sus notables aportes en ese mecanismo de cooperación multilateral, se ha mejorado la imagen y posición del país en la arena global.



Con la postulación al cargo de miembro no permanente del Consejo de Seguridad, Vietnam espera continuar con otros integrantes promoviendo los principios básicos de la Carta de la ONU y los derechos internacionales, así como fortalecer las relaciones internacionales en aras de la equidad, la igualdad, la amistad y la cooperación de los países, especialmente los en desarrollo.



Como uno de los seis órganos principales de la ONU, ese consejo está compuesto por 15 miembros: cinco permanentes, a saber China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, y 10 no permanentes con un mandato de dos años, elegidos por su Asamblea General, y divididos por áreas geográficas.-VNA