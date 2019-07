Los estudiantes malasios participan en la Campaña de Voluntarios de Verano Verde, en desarrollo en Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)

Kuala Lumpur (VNA) - Sesenta y dos estudiantes de varias universidades de Malasia están participando, desde 7 de julio último, en la Campaña de Voluntarios de Verano Verde, que se desarrolla en Ciudad Ho Chi Minh, al sur de Vietnam.Los alumnos malasios se unieron a otros 50 mil voluntarios que participan en esa iniciativa, la cual durará un mes y cubrirá 24 distritos seleccionados.El presidente de la Fundación de Voluntarios Estudiantiles (YSS), Lee Lam Thye, informó que los estudiantes de Malasia, que también son miembros de YSS, contribuirán con su talento y tiempo a actividades dirigidas a ayudar a las comunidades locales que lo necesiten.Asistirán en particular a la comuna de Tan Kien, en el distrito de Binh Chanh; así como a la de Thai My, en el distrito de Cu Chi; la de Hiep Phuoc, del distrito de Nha Be, y a la de Tan Thoi Hiep, del distrito 12, precisó.Agregó que en el proceso de voluntariado de sus servicios, los estudiantes también tendrán la oportunidad de conocer y apreciar el estilo de vida y la cultura de esas comunidades locales.-VNA