Hanoi (VNA)- Las perspectivas del crecimiento económico de Vietnam dependen en gran medida de la velocidad y escala de la vacunación contra el COVID-19, valoraron los expertos hoy en el foro virtual “Evaluación de la situación económica de Vietnam en 2021 y previsión de riesgos en 2022”.En la cita, auspiciada por el Centro de Estudios Económicos y Estratégicos de Vietnam (VESS), los delegados también subrayaron la importancia de la eficiencia y los efectos secundarios de las medidas de prevención antiepidémica y la eficacia práctica de los paquetes de apoyo y promoción del crecimiento.Nguyen Duc Thanh, director del VESS , predijo un alto crecimiento de Vietnam este año si todo el país puede acordar medidas de adaptación a la pandemia y asegurar que la producción y circulación de bienes no se interrumpen en el cuarto trimestre.Con el restablecimiento de las actividades de producción y negocios y la ampliación de la campaña de vacunación contra el coronavirus en los últimos meses del año, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país alcanzará menos del dos por ciento, pronosticó.Sin embargo, el otro escenario plantea que si la política no se sincroniza a nivel local y central, y la enfermedad reaparece en algunas localidades, se dificultará la circulación, precisó, al añadir que las empresas enfrentarán obstáculos con los planes de producción y los pedidos continuarán disminuyendo debido a la interrupción en el suministro, la escasez de mano de obra y los altos costos de los insumos.En ese guion, el crecimiento del PIB solo se mantendrá en el 0,2 por ciento, aunque no es una cifra negativa, pero constituye un nivel de desarrollo bajo, subrayó, al revelar que en tan solo unas semanas, mediante la evolución de la situación económica y la lucha antipandémica, se notará la inclinación de los escenarios.Según Duc Thanh, para asegurar un crecimiento alto, el Estado debe acelerar el progreso de la vacunación contra el coronavirus en las localidades, facilitar el despacho de viajes y circulación de mercancías, implementar paquetes fiscales enfocados en el fortalecimiento de la infraestructura, equipos médicos y el personal de la salud, así como apoyar a los trabajadores desempleados./.