Quang Ngai, Vietnam (VNA)- En un esfuerzo por promover el desarrollo pesquero sostenible, las autoridades de la provincia vietnamita de Quang Ngai publicaron un reglamento sobre la explotación y protección de los recursos acuáticos locales, así como medidas destinadas a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).La tarjeta amarilla aplicada por la Comisión Europea al sector pesquero vietnamita tiene una serie de consecuencias negativas, que incluyen poner en peligro la vida de los pescadores.Antes de cada viaje, Nguyen Van Chi, capitán de un barco pesquero, es informado sobre las normas en torno a la explotación y protección de los recursos acuáticos por parte de oficiales y soldados de la estación fronteriza de Ly Son."Seguimos todas las normas sobre la explotación de los recursos acuáticos en el archipiélago de Hoang Sa (Paracel)", dijo Vo Van Dung, pescador de la comuna de Binh Chau.Todo el sistema político de la provincia de Quang Ngai, desde el nivel provincial hasta las bases, han trabajado arduamente para promover regulaciones sobre la explotación y protección de los recursos acuáticos entre los pescadores."Distribuimos folletos a las embarcaciones pesqueras cada vez que nos encontramos con ellas, y los propietarios de los barcos deben firmar documentos comprometiéndose a no participar en ninguna pesca ilegal . También inspeccionamos el trayecto de cada barco tras su regreso al muelle. Cualquier infracción, especialmente aquellas relacionadas con la IUU, será tratada estrictamente", señaló el teniente Tran Van Manh, jefe del puesto de control fronterizo de An Hai en la estación de guardia fronteriza de Ly Son.Al mismo tiempo, la provincia de Quang Ngai ha reforzado el seguimiento, la inspección y el control de las actividades pesqueras. Todas las embarcaciones con una eslora de más de 15 metros deben instalar equipos de monitoreo de cruceros.Según Ho Trong Phuong, director de Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la provincia de Quang Ngai, anualmente, se emiten planes de apoyo y gestión de las actividades pesqueras. Entre otros, está el requisito sobre la instalación de equipos de navegación y el trabajo en función de aumentar la conciencia de los pescadores sobre las consecuencias de la IUU Junto con otras localidades, Quang Ngai está tratando de desarrollar una economía marina sostenible. Los esfuerzos para el levantamiento de la "tarjeta amarilla" pueden verse como una reestructuración de la industria pesquera local./.