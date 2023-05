En los últimos años, Phu Quoc se ha convertido en uno de los destinos más comentados por los viajeros de todo el mundo, gracias a su impresionante belleza natural, emblemáticos lugares de interés y experiencias de viaje de lujo sin igual.



Bella Durmiente



Phu Quoc, que alguna vez fue una tranquila isla pesquera con desarrollos turísticos mínimos, se ha convertido rápidamente en uno de los destinos de más rápido crecimiento y mayor aclamación en el turismo mundial.

Admirando los arrecifes de coral en Phu Quoc

En 2021, la revista Time honró a Phu Quoc como uno de los "mejores lugares del mundo".



En octubre de 2022, Conde Nast Traveler votó a la "isla de las perlas", como se le conoce en Vietnam, entre las "10 islas turísticas favoritas de Asia". El destino fue el único representante de Vietnam en la categoría de las 25 mejores islas del mundo, elegida por Travel + Leisure. En 2022, Phu Quoc fue reconocida como la isla natural más atractiva del mundo en el acto de entrega de la edición 2022 de los World Travel Awards, superando a otras seis islas de renombre mundial.



Con una rara belleza tropical, Phu Quoc a menudo se ha comparado con islas paradisíacas establecidas desde hace mucho tiempo, como las Maldivas, Phuket (Tailandia) y Bali (Indonesia). Pero la isla de las perlas, en realidad exhibe forma de archipiélago, tiene su propia ecología distintiva con 28 islas grandes y pequeñas, 150 kilómetros de costa y 14 playas diversas, muchas de las cuales han sido clasificadas entre las más bellas del planeta. El atractivo de la isla se suma a su clima templado con cálido sol durante todo el año, lo que hace que Phu Quoc sea ideal para viajar y relajarse en cualquier época del año.

Isla Hon Thom en Phu Quoc

Al visitar Phu Quoc hoy día, los turistas pueden explorar muchos destinos únicos y fascinantes, como la playa de Rach Vem, la playa de Bai Dai, el Parque Nacional de Phu Quoc, el pueblo pesquero de Ham Ninh y numerosas islas pequeñas como Hon Thom, Hon Dam, Hon Mong Tay y Hon May Rut.



La parte sureña de la isla está particularmente bendecida con una extraordinaria belleza natural. Con su arena blanca y aguas turquesas, la playa de Bai Khem ha sido nombrada entre las 50 mejores playas del mundo por Flight Network, el sitio de viajes más grande de Canadá. Mientras tanto, la playa Bai Sao ha sido votada por los lectores de Condé Nast Traveler (CN Traveller) como una de las 10 playas más vírgenes del mundo, junto con otras de renombre en Fiji, Maldivas y Australia. Además, la isla de Hon Thom cuenta con el área de conservación de corales más grande del archipiélago de Phu Quoc, que cubre unas impresionantes nueve mil 720 hectáreas.



Sitios icónicos

Además, Phu Quoc también posee una serie de atracciones turísticas únicas y lugares emblemáticos. Uno de los más notables es el teleférico de Hon Thom, el teleférico 3S más largo del mundo, que lleva a los pasajeros desde el centro de la ciudad de AnThoi en el extremo sur de la isla de Phu Quoc sobre el mar hasta la isla de Hon Thom.

Teleférico de Hon Thom (Foto: Minh Tu)

Mientras tanto, Sunset Town emana los colores vibrantes del Mediterráneo mientras muestra su propio ambiente con exuberantes jardines verdes y belleza tropical por todas partes. Descrito como un nuevo ícono de Phu Quoc, Sunset Town también presenta numerosas obras arquitectónicas impresionantes y espacios del arte, como Sun Signature Gallery, que recrea las características más distintivas del arte moderno de mediados de siglo al tiempo que alberga eventos internacionales, exposiciones y festivales; la Torre del Reloj, de 75 metros de altura, inspirada en el campanario de San Marcos en Italia; la fuente de agua Rey del Sol, creada por artistas escultóricos de Italia; o la aldea “Central Village” que se encuentra a los pies de la Torre del Reloj, con el hotel de 6 estrellas La Festa Phu Quoc, Curio by Hilton.

Sunset Town (Foto: Minh Tu)

Los turistas que visiten Sunset Town, en el Sur de la isla, podrán presenciar con sus propios ojos el check-in en el Kiss Bridge en medio del océano. Con una arquitectura única creada por la colaboración entre Sun Group y el famoso arquitecto Marco Casamonti, que honra el valor del amor y la amistad, Kiss Bridge será una obra simbólica para una conexión ilimitada. Pronto se incluirá en la lista de puentes más famosos del mundo.

Kiss Bridge

Uno de los principales periódicos de Australia, The Sydney Morning Herald, elogió a Sunset Town y afirmó que la ciudad brinda a los visitantes la sensación de regresar a Italia.



Experiencias excepcionales



“Phu Quoc es un destino emergente en Asia. Creemos que se convertirá en un centro turístico mundial”, dijo Graham Cooke, fundador y presidente de World Travel Awards (WTA). Phu Quoc ahora cuenta con una serie de ecosistemas turísticos sincronizados de clase mundial, especialmente en la zona sureña de la isla.

Kiss The Stars - show de arte multimedia (Foto: Minh Tu)

En particular, Sun World Hon Thom, uno de los principales parques de atracciones de Asia con una gran cantidad de juegos y atracciones modernos, y Kiss the Stars, el espectáculo multimedia más grande de Asia que funciona con agua de mar y utiliza tecnologías de última generación, han cautivado a visitantes de todo el mundo. Varios resorts también han impulsado la reputación de la isla como destino para viajes de lujo, a saber, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort y Premier Village Phu Quoc Resort, entre otros.



En 2019, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay de Sun Group acaparó los medios internacionales cuando organizó una glamorosa fiesta de bodas de 7 días para la multimillonaria india Kaabia Grewal y su novio Rushang Shah. En los premios World Travel Awards de 2022, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay fue nombrado una vez más "Resort de bodas de lujo líder en el mundo" por cuarto año consecutivo.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort

En un intento por elevar el perfil de la isla en el mapa turístico mundial, Sun Group se ha propuesto asociarse con algunos de los gigantes de la industria de la gestión hotelera, como Marriott International, Accor Hotels y Rosewood Hotel Group para gestionar resorts de lujo. Durante muchos años consecutivos, estos resorts han ganado continuamente premios prestigiosos como "Resort de playa familiar líder en Asia" para New World Phu Quoc Resort y "Residencias hoteleras líderes en Asia" para Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay.



Nunca ha habido ninguna duda sobre la belleza natural de Phu Quoc, pero gracias al astuto desarrollo de Sun Group y otros, ahora la isla está en la lista de deseos de todos los viajeros internacionales./.