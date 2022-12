Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Vuong Dinh Hue , presidió hoy una conferencia sobre la materialización de la resolución que guía la implementación de la supervisión de los documentos legales por parte del Consejo de Asuntos Étnicos y otras comsiones parlamentarias.Según el secretario general de la AN y presidente de su Oficina, Bui Van Cuong, junto con los logros, la supervisión de los documentos legales ha mostrado deficiencias, lo que ha resultado en una emisión lenta de normativas que guían la implementación de leyes y ordenanzas.Citó los resultados de la supervisión en 2022 que muestran que el 21 por ciento del total de los documentos instructivos necesarios aún no se han emitido o se han promulgado con retraso, lo que, según el diputado, es la consecuencia de actividades de supervisión ineficaces.Durante su intervención, Dinh Hue subrayó la necesidad de popularizar la resolución para garantizar la unidad en la conciencia y las acciones en todas las agencias y localidades relevantes en este trabajo.Destacó el importante papel de los órganos de supervisión en la detección de problemas y superposiciones en el ordenamiento jurídico, así como de las normas que ya no se adecuan a la realidad para su oportuno ajuste.Señaló que junto con el monitoreo regular, es necesario organizar actividades de supervisión temática. Los temas de supervisión no deben limitarse a los documentos legales sino expandirse a las responsabilidades de las agencias encargadas de implementación y la realización de conclusiones al respecto.Además de divulgar la resolución, resulta preciso elaborar un plan para implementarla e incluirla en el programa de supervisión anual, agregó.También hizo hincapié en la necesidad de coordinación entre los métodos de supervisión y entre los sectores en la construcción de una base de datos compartida por las agencias pertinentes.Expresó la esperanza de que la resolución resulte en un cambio positivo en la supervisión de los documentos legales, contribuyendo así a promover el desarrollo rápido y sostenible del país y previniendo fenómenos negativos durante la implementación de la ley.Solicitó al Consejo de Asuntos Étnicos y las comisiones de la AN que diseñen sus propios planes y programas de supervisión e informen sobre sus resultados./.