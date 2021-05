La playa de An Bang, una opción ideal para las vacaciones en Quang Nam (Fuente: zingnews.vn)

Hanoi (VNA)- En su reciente lista de las 25 playas más bellas de Asia , la página web de viajes TripAdvisor incluyó a las vietnamitas An Bang y My Khe, según informó el periódico electrónico Nhan Dan.A unos cinco kilómetros del centro de la ciudad de Da Nang, An Bang es valorada altamente por sus aguas claras, arena fina y comodidades.El destino conserva su belleza prístina, pues aún no ha sido muy explotado por el turismo. Este se considera un lugar adecuado para que los visitantes se sumerjan en la naturaleza y sientan el ritmo pacífico de la vida en la Costa Central.Por otro lado, la playa de My Khe, en la ciudad de Da Nang, fue clasificada como una de las seis más atractivas del mundo por la revista económica Forbes. El diario Herald Sun de Australia la consideró una de las mejores de Asia.Con una salinidad del 60 por ciento y menos contaminación, My Khe posee una rica fuente de flora y fauna marina.La playa de My Khe se encuentra justo en el centro de la ciudad de Da Nang.