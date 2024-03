En Hoi An. (Fotografía: vtv.vn)

Hoi An, Vietnam (VNA)- La ciudad de Hoi An , en la central provincia vietnamita de Quang Nam, se alzó por primera vez al primer puesto entre los 40 destinos más económicos del mundo escogidos por la empresa financiera británica Post Office. Post Office lleva 18 años publicando un informe denominado Holiday Money Report, en el cual compara varios destinos en función de ocho gastos básicos: una comida de tres platos y vino para dos, un café, una botella de cerveza local, una lata de refresco, un vaso de vino, una botella de agua fresca, un tubo de crema solar y repelente de insectos.Según el periódico electrónico Nhan Dan, la clasificación de este año es la primera que encabeza Hoi An. A saber, sus visitantes tienen que pagar 51,18 libras esterlinas (64,53 dólares estadounidenses) por esos conceptos, por no hablar de la ventaja del tipo de cambio, según la empresa.Salió en el segundo lugar de la lista la capital sudafricana Cape Town, seguida de Mombasa (Kenia), Tokio (Japón), Algarve (Portugal), Sharm el-Sheij (Egipto), Slănčev Brjag (Bulgaria), Kuta (Bali, Indonesia), Marmaris (Turquía) y Pafos (Chipre).En el ranking de 2023, esa ciudad patrimonial de la costa central vietnamita ocupó la sexta posición./.