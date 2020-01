La reserva Dak Nong (Fuente: VNA)

Dak Nong, Vietnam (VNA)- La Red de Geoparques Globales propuso el reconocimiento de la UNESCO a la reserva Dak Nong, en la homónima provincia vietnamita como parque geológico mundial.Tras cinco años de investigación, científicos de la Asociación de Espeología de Japón anunció en 2014 el descubrimiento del mayor sistema de cuevas volcánicas del Sudeste Asiático en Tay Nguyen.Según los investigadores, ese peculiar patrimonio natural fue creado por las errupciones volcánicas hace millones de años.El geoparque Dak Nong se extiende sobre cuatro mil 700 kilómetros cuadrados, equivalente a dos quintos de la superficie de la homónima provincia.De acuerdo con los científicos, gracias a los movimientos tectónicos de la corteza terrestre hace más de 140 millones de años, esa región emergió del océano, al tiempo que aparecieron numerosos volcanes.Las actividades volcánicas cubrieron el área con una capa de lava balsática. Hace más de 10 mil años, algunos de esos volcanes siguieron siendo activos, creando un sistema de cavernas volcánicas, considerado por los científicos como el más largo, amplio y peculiar del Sudeste Asiático.Los investigadores localizaron hasta el momento 65 sitios de alto valor geomorfológico, que incluyen los sistemas de cráteres, grutas volcánicas y cascadas. Hay que notar la majestuosidad de todos los cráteres en el geoparque Dak Nong, tales como Nam Dong, Nam Blang, Nam Ka y Nam Gle, los cuales constituyen destinos atractivos para los amantes de la aventura y la belleza pristina de Tay Nguyen.Es cierto que el sistema de cuevas volcánicas es el punto más relevante del geoparque Dak Nong. Hasta el momento, los científicos identificaron casi 50 cavernas, con longitud total de más 10 kilómetros.Especialmente, en esas grutas se descubrieron peculiaridades geomorfológicas y huellas de humanos prehistóticos. Con mil 100 metros, la cueva C7 es reconocida como la cavidad volcánica más larga del Sudeste de Asia, mientras la caverna C6.1 preserva pruebas de la existencia humana hace 10 mil años.El director del Departamento General de Geología y Minerales, Nguyen Van Thuan, afirmó que Vietnam posee abundantes cuevas extendidas desde la Altiplanicie Occidental hasta la provincia central de Quang Binh.La mayoría de esas estructuras son formadas en piedra caliza, recalcó, por eso el sistema de grutas volcánicas en Tay Nguyen es excepcional.“Comparado con algunas cuevas de piedra caliza y cavidades volcánicas en otros países, tales como Manjanggul Lava en la isa Jeju-símbolo del turismo de Corea del Sur, el sistema de cavernas en Tay Nguyen resultado mucho más grande y atractivo. También fue calificado por la Asociación de Espeleología de Japón como el más hermoso en la región, con altos valores científicos y turísticos,” afirmó.En 2018, al examinar la cueva Krong No, en Dak Nong, científicos vietnamitas descubrieron, por primera vez, huesos y objetos de humanos prehistóricos en una cavidad formada en rocas volcánicas. Ese descubrimiento revela una nueva forma de adaptación de los habitantes prehistóricos en la zona balsática de Tay Nguyen.Según los arqueólogos, los primeros humanos aparecieron aquí en la Nueva Edad de Piedra (hace unos 7.000-10.000 años), seguidos por los habitantes de la Edad Media de Piedra (hace unos 6.000-7.000 años). Los pobladores abandonaron la cueva en el período de transición entre las Edades de Piedra y de Metales (hace unos 3.000 años).De acuerdo con Nguyen Lan Cuong, representante de la Asociación de Arqueología de Vietnam, se trata del primer hallazgo de las pruebas de la existencia de humanos prehistóricos en una cueva volcánica en el mundo.Además, anotó, el terreno de Tay Nguyen, compuesto en su mayoría por el basalto, no es considerado entorno favorable para conservación de los restos humanos. Sin embargo, los habitantes antiguos que vivieron aquí comieron moluscos, cuyas conchas, ricas en calcio, cambiaron el hábitat y ayudaron a conservar los restos humanos, explicó.En ese sentido, ese descubrimiento constituye un acontecimiento importante de la arqueología vietnamita, al proveer una base fundamental para estudiar la vida de los humanos en el área altiplánica hace milenios.De acuerdo con Nguyen Van Thuan, el peculiar sistema de cuevas volcánicas en Dak Nong, uno de los escasos de su tipo en el mundo, posee alto valor turístico.Tay Nguyen podrá convertirse en destino de científicos y turistas, quienes aspiran a explorar huellas de las actividades volcánicas, evaluó, y subrayó que el geoparque Krong No, en particular, cuenta con hermosos paisajes, la gran biodiversidad y un inmenso legado histórico y cultural de las etnias minoritarias.Al llegar a Dak Nong, los turistas pueden experimentar la cultura peculiar de las etnias minoritarias locales como M’Nong, Ma y Ede.Según la Dirección del geoparque Dak Nong, el gobierno local planifica convertir 44 sitios en esa reserva en destinos turísticos, de los cuales se destacan el sistema de cuevas volcánicas más largo del Sudeste Asiático, los paisajes majestuosos de los volcanes Bang Mo y Nam Gleh R’luh, las aldeas de las etnias Ede y M’Nong y el parque nacional de Ta Dung con el homónimo lago, llamado “bahía de Ha Long en Tay Nguyen”.Ton Thi Ngoc Hanh, vicepresidenta del Comité Popular de Dak Nong, afirmó que la provincia prioriza la conexión de los viajes al geoparque Dak Nong, así como la divulgación de las imágenes de los patrimonios en esa reserva a los turistas nacionales y extranjeros./.