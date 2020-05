El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, en la cita (Fuente: VNA)

Ba Ria- Vung Tau, Vietnam, 31 may (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc , exhortó a la zona económica clave del Sur a trazar orientaciones destinadas a recuperar el desarrollo local, en pos de contribuir al avance nacional en el período post-epidémico.Al presidir la víspera en esta provincia survietnamita un encuentro entre miembros permanentes del Gobierno y autoridades de las localidades en la zona, el premier subrayó que una de las decisiones importantes para el éxito del combate contra la pandemia radica en la consideración de la lucha contra la epidémica como contra enemigos.Destacó, por otro lado, que pese a las dificultades provocadas por el mal, el país mantiene aún la estabilidad socioeconómica y añadió que la economía nacional se está recuperando con crecimiento intermensual.Remarcó que ese logro constituye un fundamento inicial trascendental para el progreso del país en general y del área económica clave del Sur en particular.Exigió acumular las opiniones propuestas en la conferencia para el establecimiento de una resolución acerca del desarrollo de la zona económica clave del Sur , rumbo al XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam Notificó que Ciudad Ho Chi Minh y otras siete localidades de la zona se consideran como el octágono de diamante en el Sudeste Asiático y Asia y exigió impulsar la renovación, atraer a más talentos y adoptar decisiones concretas a favor del progreso regional.Por otra parte, urgió a los órganos pertinentes estudiar un proyecto particular, que encierra también políticas presupuestarias, para la zona.Encargó al Ministerio de Transporte el despliegue de los programas destinadas a garantizar la conexión entre los parques industriales y recomendó priorizar el avance de la economía digital y comercio electrónico.A su vez, Do Thien Anh Tuan, profesor de la Universidad Fullbright Vietnam, propuso adoptar políticas específicas para la mencionada zona, en aras de favorecer el avance de cada localidad.Añadió que las instituciones particulares al respecto se considerarán la brújula para la materialización de las visiones de desarrollo y abogó por impulsar el perfeccionamiento infraestructural y acelerar la construcción de las autopistas en el área, al lado del progreso de los recursos humanos.Representantes de las empresas participantes en la cita expresaron su júbilo por la aprobación por parte del jefe del gabinete de la resolución acerca de del respaldo a la producción en el contexto de las afectaciones del COVID-19. /.