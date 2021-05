An Giang, Vietnam (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh , pidió hoy asumir responsabilidad al dirigente de las localidades donde por razones subjetivas, se registra epidemia incontrolable a gran escala y estancamiento en la producción, negocio y desarrollo socioeconómico.El jefe de Gobierno dio tal exhortación durante una reunión virtual con la Dirección Nacional de Prevención y Control del COVID-19 , varios ministerios y sectores concernientes y dirigentes de seis localidades sureñas de An Giang, Binh Phuoc, Dong Thap, Kien Giang, Long An y Tay Ninh.Según datos del Ministerio de Salud, del 29 de abril a las 12:00 horas del 9 de mayo, Vietnam reportó 257 casos infectados del coronavirus en 26 localidades. En las provincias fronterizas, en la última semana, se detectaron 24 mil casos de entrada al país desde tres países vecinos, incluidos 515 de inmigración ilegal.Especialmente, en las seis provincias colindantes con Camboya, se encuentra alto riesgo de propagación debido al aumento de los migrantes ilegales y del contrabando.Al dirigir la reunión, el premier Minh Chinh calificó de muy complicada la situación de la pandemia y advirtió el alto riesgo de contagio a nivel nacional si no se mantiene alerta y adoptan medidas proactivas.Señaló varias razones principales como el incumplimiento de las regulaciones de prevención antiepidémica, el rápido contagio de nuevas variedades del virus SARS-CoV-2, la falta de supervisión de las empresas, localidades, agencias y unidades que invitan a expertos extranjeros y la evolución complicada de la pandemia en los países vecinos.Por otro lado, dijo que recientemente varios sujetos aprovecharon redes sociales para dar informaciones incorrectas sobre la labor de prevención y control de la epidemia y el programa de vacunación contra el COVID-19, lo que provoca inquietudes entre los pobladores.Pidió la participación de los medios de comunicación, las comisiones de Movilización de Masas y de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam para prevenir este fenómeno.Asimismo instó a las localidades, agencias y unidades a cumplir seria y efectivamente la dirección del Secretariado, el Presidente, el Gobierno, el Primer Ministro y la Dirección Nacional y la guía del Ministerio de Salud sobre la prevención y control de la epidemia, bajo el espíritu “rápido, más rápido; drástico, más drástico; activo, más activo; efectivo, más efectivo; éxito, más éxito”.Exhortó a las fuerzas competentes a controlar estrictamente la migración, especialmente la entrada y residencia ilegal, y combatir el contrabando.Sugirió al Ministerio de Salud que continúe importando vacunas y promoviendo la producción en el país y prepare el escenario de tener 30 mil infectados en el país.Propuso que los ministerios y localidades revisen las personas afectadas por la pandemia y adopten medidas de apoyo adecuado para que aseguren la producción y los negocios.El primer ministro pidió una coordinación más estrecha entre las provincias fronterizas, ministerios y sectores en la lucha contra la pandemia. En consecuencia, los ministerios de Defensa, de Seguridad Pública y de Salud fortalecen las fuerzas y las instalaciones de reserva, apoyando a las provincias fronterizas, sobre todo las sureñas. Mientras, el Ministerio de Transporte dirige el funcionamiento de los vuelos y medios de transporte para evitar la congestión. /.