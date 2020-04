Hanoi, 15 abr (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, decidió hoy la prórroga del decreto 16 sobre las medidas de distanciamiento social en 12 localidades del país, incluidas esta capital y Ciudad Ho Chi Minh, el mayor centro económico del país.

La calle de Tran Duy Hung en Hanoi en los días de distanciamiento social (Foto: VNA)

La decisión fue adoptada en una reunión del Ejecutivo del gobierno con el Comité Directivo Nacional para la Prevención y Control de la epidemia del COVID-19, los ministerios, sectores y localidades, para evaluar la implementación de ese decreto y las orientaciones al respecto.

El jefe del gobierno estuvo de acuerdo con la propuesta del mencionado Comité de clasificar los riesgos del coronavirus en las ciudades y provincias según los análisis epidemiológicos y la capacidad de responder a la pandemia.

Según la propuesta, las localidades con mayor riesgo de infección, a saber: Hanoi, Lao Cai, Quang Ninh, Bac Ninh, Ninh Binh, Da Nang, Quang Nam, Binh thuan, Khanh Hoa, Ho Chi Minh, Tay Ninh y Ha Tinh, continuarán aplicando el decreto hasta los días 22 y 30 de abril dependiendo de la situación en cada una y podrán extender aún más las restricciones si la infección lo requiriese.

Mientras, las provincias y ciudades clasificadas en riesgo como Binh Duong, Can Tho, Dong Nai, Ha Nam, Hai Phong, Kien Giang, Nam Dinh, Nghe An, Thai Nguyen, Thua Thien- Hue, Soc Trang, Lang Son, An Giang, Binh Phuoc y Dong Thap seguirán con las medidas de distanciamiento social hasta el 22 de abril.

Las localidades de bajo riesgo pero con alta posibilidad de infección continuarán cumpliendo otro decreto del Primer Ministro, el 15, sobre la intensificación de la prevención y lucha contra el COVID-19./.