El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh , recibe al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea , Frans Timmermans (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam otorga gran importanica al papel de la Unión Europea (UE), uno de los socios más importantes en su política exterior, afirmó el primer ministro del país indochino, Pham Minh Chinh, al recibir hoy en Hanoi al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

En el encuentro, el jefe de gabinete aplaudió el progreso de la asociación y cooperación integral Vietnam-UE en los últimos años, especialmente en los pilares de política-diplomacia, comercio-inversión, cooperación para el desarrollo y seguridad-defensa.



En particular, dijo, pese a los impactos de la pandemia de COVID-19, gracias a la implementación efectiva del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA), el valor del trasiego mercantil bilateral en 2021 alcanzó los 57 mil millones de dólares, un aumento del 14,5 por ciento en comparación con 2020, lo que contribuyó a mantener la posición del bloque comuntario como uno de los principales socios económicos y de desarrollo del país del Sudeste Asiático.



Para 2022, Minh Chinh sugirió a ambas partes a fortalecer el intercambio de delegaciones, especialmente de alto nivel, y restablecer las reuniones in situ de los mecanismos de cooperación y diálogo.



Propuso a la UE crear condiciones favorables para las ventas de mercancías vietnamitas en el mercado europeo, especialmente productos agrícolas y frutas estacionales; además de considerar el levantamiento de la tarjeta amarilla impuesta al sector pesquero del país indochino, y alentar los estados europeos a acelerar la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre ambas partes (EVIPA) para que pronto entre en vigor.



Tras agradecer a la UE y los estados miembros por su apoyo a Vietnam en la respuesta al COVID-19, les solicitó que continúen ayudando a país indochino a mejorar sus capacidades médicas, desarrollar la industria farmacéutica y controlar la pandemia.



El jefe de gobierno también apreció el papel de la UE en la solución de los problemas climáticos globales, particularmente su consideración a la adaptación al cambio climático como uno de los tres pilares del programa de cooperación con Vietnam para el período 2021 – 2027.



De ese modo, expresó su confianza de que las estrategias y políticas del cambio climático traerán nuevas oportunidades de colaboración entre las dos partes, en consonancia con las orientaciones de desarrollo sostenible de Vietnam.



En la ocasión, Minh Chinh exhortó a la UE y sus miembros, empresas europeas e instituciones financieras a apoyar a Vietnam en términos de tecnología, recursos humanos, capacidad de gobernanza y financiación, para que el país indochino pueda cumplir sus compromisos globales en términos de reducción de emisiones, adaptación al cambio climático, y perfeccionamiento del marco legal en materia ambiental y la capacidad de respuesta ante desastres naturales.



Por su parte, Timmermans manifestó su impresión ante los logros alcanzados por Vietnam, y dijo que la UE valora su asociación y cooperación integral bilateral.



En ese sentido, reiteró la esperanza de fortalecer los lazos bilaterales en comercio, inversión, desarrollo sostenible, conversión del medio ambiente y adaptación al cambio climático, ciencia y tecnología.



Al valorar los fuertes compromisos y contribuciones de Vietnam al éxito de la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), reafirmó el compromiso de la UE y sus países miembros de apoyar a Vietnam en el proceso de desarrollo sostenible, intercambio de experiencias, movilización de recursos y fomento de la asociación público-privada, con el fin de ayudar a Hanoi a implementar con éxito sus compromisos en la COP26 y lograr la autosuficiencia energética.



Las dos partes discutieron la situación internacional y regional, incluida la solución pacífica de las cuestiones en el Mar del Este de conformidad con el derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Acordaron promover la cooperación a través de los mecanismos regionales, para aprovechar oportunidades de colaboración y resolver los desafíos comunes, en particular los relacionados con el medio ambiente y cambio climático, transformación digital, conectividad de infraestructura, capacidad del sistema de salud, y promoción de la igualdad de género.



En la ocasión, Minh Chinh reiteró la invitación a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a visitar Vietnam./.

