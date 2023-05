El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh , se reúne con votantes de Can Tho (Foto: VNA)

Panorama de la cita (Foto: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, junto con una delegación de diputados de la ciudad de Can Tho, conversó hoy con más de 200 votantes en el distrito de Binh Thuy.En el encuentro, realizado en vísperas del quinto periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de XV legislatura, el jefe de Gobierno escuchó opiniones de los electores sobre temas relacionadas con el desarrollo empresarial, creación de empleo, política de viviendas y bienestar social.Los participantes coincidieron en que en condiciones difíciles, gracias a la dirección drástica del Primer Ministro, la situación socioeconómica ha logrado una recuperación rápida, la vida de los pobladores se ha mejorado y la lucha contra la corrupción y la negatividad se ha prestado atención.Al respecto, el Primer Ministro dijo que durante los últimos tiempos, el país continúa alcanzando los objetivos generales de estabilidad macroeconómica, control de inflación, impulso de crecimiento y garantía de grandes equilibrios.La situación socioeconómica en abril de 2023 sigue la tendencia positiva, algunos sectores experimentaron una mejoría en comparación con marzo y el primer trimestre del año. El Índice de Precios al Consumidor en abril redujo un 0,34 por ciento. El mercado monetario y la tasa básica se mantuvieron estables. El ingreso presupuestario se estima en 39 por ciento de las previsiones.La inversión extranjera directa en el mes previo aumentó 65,2 por ciento en número de proyecto y 11 por ciento en capital. El superávit comercial se estimó en 1,51 mil millones de dólares en abril y 6,35 mil millones de dólares en cuatro meses. El número de turistas extranjeros a Vietnam alcanzó 3,7 millones, un aumento interanual de 19,2 veces.Vietnam es el punto brillante de crecimiento económico en la región del sudeste asiático, dijo.El Primer Ministro también señaló dificultades y deficiencias, como la disminución de crecimiento del Producto Interno Bruto, los principales mercados de exportados reducidos, riesgos del mercado financiero y el lento desembolso de inversión pública.Dijo que el Gobierno se esforzará en el futuro para superar esos desafíos, con el fin de estabilizar la macroeconomía y la política, promover las actividades de producción y negocios, creación de empleos, y adoptar las medidas como reducción y exención de impuestos para asistir a empresas.En esta ocasión, Minh Chinh entregó de manera simbólica 200 regalos a obreros con condiciones difíciles en la ciudad de Can Tho. /.