Panorama de la cita (Foto: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh , sostuvo hoy en la ciudad de Can Tho una reunión con ministerios, sectores y localidades del Delta del Mekong para analizar el progreso de algunos proyectos de transporte En la sesión, el jefe del Gobierno dijo que el Delta del Mekong , que comprende 12 provincias y una ciudad, desempeña un papel sumamente importante y cuenta con un enorme potencial, pero también es la región más vulnerable al cambio climático en Vietnam.Los avances en infraestructura de transporte y recursos humanos ayudarán a que esta región se desarrolle más vigurosamente en el futuro, subrayó, y señaló que la promoción de proyectos de infraestructura de transporte también coadyuvará a acelerar el desembolso de la inversión pública, una de las fuerzas impulsoras de la recuperación y el desarrollo socioeconómico nacional.De acuerdo con la planificación de la red de vías terrestres aprobada por el Primer Ministro para 2021 - 2030, con visión al 2050, el Delta del Mekong contará con seis autopistas, con una longitud total de mil 166 kilómetros. Algunos proyectos están en marcha y se espera que unos 554 kilómetros de autopistas estén terminados para 2026, mientras que las otras vías se construyan entre 2026 y 2030.El jefe del Gabinete afirmó que el desarrollo de la infraestructura de transporte, especialmente las autopistas, en el Delta del Mekong constituye un requisito objetivo, por lo que se deben tomar acciones drásticas para obtener resultados observables y medibles.Exigió consenso, fuerte determinación, grandes esfuerzos y acciones drásticas y efectivas, y agregó que cuanto antes se abran las autopistas, antes podrá beneficiarse de ellas el Delta del Mekong.Al valorar el desempeño de los ministerios, sectores y localidades, Minh Chinh les pidió una mayor coordinación en el desarrollo de las infraestructuras de transporte, en particular de las vías rápidas, en la región.Necesitan completar rápidamente los procedimientos en la primera mitad de 2023 para comenzar pronto con los proyectos restantes, urgió./.