Realizan pruebas para detectar el coronavirus en residentes en el barrio Ha Luu, comuna de Me Linh, en el homónimo distrito, Hanoi (Fuente: VNA)

Hanoi, 18 abr (VNA)- Vietnam adoptó un compromiso político del nivel más alto desde el principio, que se extiende desde el nivel central al local, destacó John MacArthur, representante nacional de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) en Tailandia.Un artículo publicado en el portal digital de National Public Radio, de Estados Unidos, citó esa evaluación del especialista, al referirse a la lucha contra la epidemia causada por el nuevo tipo de coronavirus (COVID-19) en Vietnam.El texto aludió también a las opiniones del experto acerca a los logros del país sudesteasiático en el combate.De acuerdo con John MacArthur , “Vietnam comparte una frontera con China, sin embargo, no ha reportado muertes por eñ COVID-19 y solo registra 268 casos confirmados, cuando otras naciones del Sudeste Asiático detectan miles”.“Con la experiencia adquirida en el enfrentamiento al SARS de 2003 y las pandemias de H1N1 de 2009, el gobierno de Vietnam comenzó a organizar su respuesta en enero, tan pronto como comenzaron a llegar informes desde Wuhan, China, donde se cree que se originó el virus”, añadió.El experto destacó la reacción rápida de Hanoi al adoptar varias “tácticas”, incluida la cuarentena ampliada y el rastreo de los casos que tuvieron contacto con los infectados, y subrayó que la nación indochina también “ha recibido elogios de la Organización Mundial de la Salud y los CDC por su transparencia en el manejo de la crisis.Por otro lado, enfatizó que el primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, se refirió a los esfuerzos del país como la "Ofensiva general de primavera de 2020", una referencia a los Levantamientos Generales en la Primavera de 1968.“Decenas de miles de personas han sido puestos en campos de cuarentena y a finales de marzo, Vietnam había prohibido todos los vuelos internacionales y nacionales”, remarcó.Resaltó, además, que el Ejecutivo de Vietnam decidió aplicar el distanciamiento social desde el 1 de abril, medida que, según los medios estatales, se extenderá por al menos otra semana.Los que infringen las reglas relativas serán censurados drásticamente, notificó.“Las calles normalmente repletas de motocicletas y automóviles están casi vacías en la mayoría de las grandes ciudades”, subrayó.Por otro lado, resaltó que a medida que los impactos del distanciamiento social se hacen cada vez más evidentes, algunos empresarios han impulsado actividades para apoyar a los necesitados, citando como ejemplo el modelo de "cajeros automáticos de arroz" para dispensar de forma gratuita ese cereal a los desempleados.Algunos aún pueden ser escépticos sobre los números relativamente bajos de casos del COVID-19 en Vietnam, pero MacArthur de los CDC no lo es."Nuestro equipo en Hanoi está trabajando muy de cerca con el Ministerio de Salud", dijo."La comunicación que he tenido con mi equipo de Vietnam es que, en este momento, no tienen ninguna indicación de que esos números sean falsos", aseveró.En tanto, Asia Times también publicó un artículo destacando los logros del país sudesteasiático en la lucha contra la pandemia con opiniones de diferentes especialistas.“Para una nación que siempre ha buscado asegurar su lugar como un actor global confiable y responsable, el brote de coronavirus y su impacto mínimo en Vietnam le han brindado al país una oportunidad en crisis”, subraya el texto.Por otro lado, cita también a Carl Thayer, profesor emérito de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia y reconocido experto en Vietnam, quien subrayó que Hanoi fue "rápido" en su versión de "diplomacia de coronavirus", una táctica que China, Taiwán (de China) y otros estados también se han desplegado con efecto estratégico.Vietnam ha incrementado recientemente la producción de equipos médicos y ha realizado donaciones a países con necesidades, incluidos Estados Unidos, Rusia, España, Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido; y ha donado máscaras faciales, desinfectantes para manos y otros suministros médicos a los vecinos de Camboya y Laos.Mientras, Alexander Vuving, profesor del Centro de Estudios de Seguridad Asia-Pacífico Daniel K Inouye en Honolulu, Hawái, dijo que "la pandemia de coronavirus ha sido una gran oportunidad para que Vietnam mejore su poder blando, ya que ayudó a transmitir el generoso comportamiento hacia la comunidad internacional”.Derek Grossman, un analista de defensa de RAND Corporation, un grupo de expertos con sede en Washington, dice que el manejo de Vietnam de la pandemia de coronavirus, así como su diplomacia en medio de la crisis, "le permitirá demostrar su valor agregado al mundo"./.