Ciudad Ho Chi Minh (VNA) El Museo de los Vestigios de la Guerra en Ciudad Ho Chi Minh presentó hoy la publicación " Lucha por la Paz ", traducida de la original “Waging peace in Vietnam”.De acuerdo con la valoración del director del museo Tran Xuan Thao, la obra expone al público y a los lectores en detalle la historia poco conocida de la lucha por la paz de los soldados estadounidenses y su papel en el fin de la guerra de Estados Unidos en Vietnam.La publicación destaca los mayores méritos de los soldados antibélicos y los veteranos para acabar con la cruel y sin sentido guerra en Vietnam, dijo y enfatizó que su extraordinaria lucha inspirará a quienes buscan soluciones para poner fin a las guerras actuales y futuras amenazas belicistas, y salvar a las personas del apocalipsis por las armas nucleares, los desastres humanos y ambientales.En la actividad, Daniel Ellsberg, autor del libro "Secret: Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers", dijo que "Lucha por la Paz" devuelve la justicia histórica a los soldados antibélicos y veteranos estadounidenses.Bajo la presión del poder y del torbellino de la guerra injusta, decidieron elegir el bien, escuchar su conciencia y llamar a la paz con justicia para todos los pueblos y al respeto entre los pueblos, expresó.En la ceremonia de lanzamiento, el público también tuvo la oportunidad de conversar con el autor, oradores y veteranos estadounidenses sobre las actividades contra la guerra y el camino para sanar las heridas de ese conflicto bélico./.