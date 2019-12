El embajador vietnamita en Cuba, Nguyen Trung Thanh, entrega un ejemplar de la obra al general del Cuerpo de Ejército de Cuba , Álvaro López Miera (Foto: VNA)

La Habana (VNA) Unos 200 oficiales militares y representantes del Gobierno cubano, entre ellos el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera , invitados extranjeros y miembros de la misión diplomática de Vietnam en Cuba asistieron a la presentación del Libro Blanco de Defensa de Vietnam 2019.Al intervenir en la cita efectuada la víspera, el coronel Ta Van Phang, agregado militar de Vietnam en Cuba explicó que el documento destaca los caracteres pacífico y autodefensivo de la defensa nacional de Vietnam, así como reafirma la meta estratégica de la nación indochina de salvaguardar la soberanía y la integridad territorial.Al dar sus palabras tras recibir, de manos del embajador vietnamita en Cuba Nguyen Trung Thanh, un ejemplar de la obra, el general López Miera, miembro del Buró Político del Partido Comunista y Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, enfatizó que la doctrina vietnamita de guerra de todo el pueblo es una muestra de la potencia invencible de la unidad de un pueblo bajo la dirección certera del partido comunista.El también primer viceministro de las FAR calificó el libro de valiosa colección de experiencias de lucha de un pueblo pacífico que supo defender la independencia, libertad y los derechos legítimos frente a los enemigos más poderosos del mundo.En el siguiente acto conmemorativo por el aniversario 75 de la fundación del Ejército Popular de Vietnam (EPV), 22 de diciembre, el embajador Nguyen Trung Thanh destacó su esencia de una fuerza “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.Reiteró en la ocasión la cooperación integral y confiable entre el EPV y las FAR, ejemplo de la unidad desinteresada y fiel entre los dos pueblos, cultivada por el Presidente Ho Chi Minh y el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro./.