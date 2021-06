Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La compañía de desarrollo de tecnología electrónica Binh Anh (BA GPS) presentó este mes la función de “ advertencia de no llevar mascarillas ” dedicada a los vehículos para el transporte de pasajeros, con el fin de prevenir el contagio del COVID-19 Según el presidente de BA GPS, Dao Thanh Anh, su entidad la proporcionará de manera gratuita a los vehículos con cámaras de vigilancia.Esta función, desarrollada por la tecnología de inteligencia artificial (IA), ayudará a detectar y advertir a los pasajeros o personal del vehículo que no usan nasobucos o los llevan de manera incorrecta.El sistema de análisis que conecta a la cámara instalada en el vehículo para obtener la imagen, luego, la IA analizará automáticamente y enviará una notificación a la unidad de transporte cada vez que detecte a alguien que no usa mascarilla.El sistema marca casillas verdes para rostros con mascarillas y rojas para los que no las llevan.Se espera que la tecnología ayude a los pasajeros a sentirse más seguros, mejorar la conciencia del cumplimiento del protocolo sanitario 5K (Mascarillas-Desinfección-Distancia-Sin Multitudes-Declaración Médica), reducir el contagio en espacios públicos y facilitar el rastreo de los casos sospechosos./.