El pianista vietnamita Nguyen Viet Trung (Fuente: kinhtedothi.vn)

Hanoi (VNA) - La "Sinfonía nº 1 en re menor", del famoso compositor ruso Sergei Rachmaninoff (1873-1943), se presentará la noche del 30 de marzo por primera vez en Vietnam, en la Ópera Ho Guom de Hanoi.Se trata del punto culminante del concierto “Rachmaninoff: King of Melody” (Rey de la Melodía), que se realizará en honor al compositor.Ochenta artistas internacionales de la Orquesta Sinfónica del Sol (SSO) interpretarán la obra bajo la dirección del director Olivier Ochanine.También en el concierto , el pianista vietnamita Nguyen Viet Trung interpretará “Rhapsody on a Theme by Paganini, Op. 43”.Nacido en 1996 en Hanoi, el talento Nguyen Viet Trung se reveló temprano. A la edad de 7 años, comenzó a tocar el piano bajo la instrucción de la profesora Filomena Dziedzic en Varsovia, Polonia. Dos años más tarde, ganó el primer premio en el concurso Emmy Alberg en Lodz, Polonia. Luego, siguió ganando numerosos lauros en los principales concursos de piano del país europeo.Sus últimos logros incluyen una victoria en el 17º Festival Nacional de Piano "Las interpretaciones de los jóvenes de Chopin" en Konin-Zychlin (2021), el quinto premio en el Concurso Nacional Polaco de Piano Fryderyk Chopin en Varsovia (2020), el Gran Premio en el Concurso Internacional de Música de Cámara de Vietnam (2019) y el tercer premio en el Concurso Internacional de Piano Karlovac en Croacia (2019). En 2021, participó en el 18º Concurso Internacional de Piano Fryderyk Chopin en Varsovia./.