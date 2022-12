El presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, en el evento (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El presidente Nguyen Xuan Phuc asistió hoy a la ceremonia de inauguración del Sitio Conmemorativo Hon Tau-Deo Le en el distrito de Que Son, en la provincia central de Quang Nam, que se dedica a rendir homenaje a aquellos quienes se han sacrificado y dedicado sus vidas a la Patria.En su intervención, Nguyen Xuan Phuc subrayó que el pueblo de Vietnam siempre recordará el gran sacrificio de los héroes y mártires , las heroicas madres vietnamitas y muchas personas excelentes, leales e indomables de Que Son y de todas partes del país.La inauguración del sitio fue una buena oportunidad para rendir homenaje a las generaciones mayores y educar a los jóvenes sobre la gloriosa tradición de la región y del país, destacó.Expresó el deseo de que las autoridades y pobladores locales presten mayor atención a la gestión, preservación y promoción de los valores del patrimonio, convirtiéndolo en una referencia sobre la educación en tradiciones para las jóvenes generaciones y un destino cultural y turístico que se conecta a las otras reliquias históricas y culturales y lugares pintorescos, no sólo de la provincia de Quang Nam, sino también de la región central.El distrito de Que Son fue testigo de cientos de batallas durante las guerras de resistencia contra los colonos franceses y los imperialistas estadounidenses. Mientras tanto, la cordillera de Hon Tau fue la antigua base de los líderes del distrito de Que Son, Quang Nam y las antiguas provincias de Quang Da, así como de varias agencias del Comité Partidista de la Región 5.Miles de oficiales, soldados, guerrilleros y personas sacrificadas aquí mientras luchaban contra los enemigos durante las guerras.La construcción del sitio conmemorativo Hon Tau-Deo Le se completó después de 10 meses a un costo total de más de 423 mil 639 dólares.En la ceremonia, el presidente Nguyen Xuan Phuc entregó obsequios a algunos Héroes de las Fuerzas Armadas del Pueblo y Madres Heroicas Vietnamitas de la localidad.Con anterioridad, el mandatario ofreció flores e incienso en homenaje a los mártires heroicos en el sitio conmemorativo de Hon Tau-Deo Le y rindió homenaje a los mártires en las estelas dedicadas a héroes y mártires en el bosque prohibido de An Xuan en la comuna de Que My, distrito de Que Son. /.