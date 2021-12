Hanoi, 23 dic (VNA)- El presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc , destacó hoy los logros alcanzados por los órganos de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, en un acto conmemorativo efectuado hoy en Hanoi.Se trata del periódico Cong An nhan dan (Policía Popular) que conmemoró este jueves el 75 aniversario de la publicación de su primer número, la Editorial Cong An nhan dan que cumplió el 40 aniversario del establecimiento y el canal televisivo Cong An nhan dan que celebró una década de su primera emisión.El mandatario pidió que esas entidades continúen siendo pioneras en el frente informativo en la defensa de la seguridad nacional, la soberanía de la nación y el orden y justicia social.Los órganos informativos del sector policial deben ser vanguardia en la lucha contra la degradación de la ideología política, moralidad, estilo de vida y las manifestaciones internas de “autoevolución” y “autotransformación”, la corrupción, fenómenos negativos y argumentos hostiles, señaló.El mandatario señaló que en el entorno del espacio virtual, se producen muchas nuevas formas de delincuencia con informaciones falsas, que afectan el desarrollo de la sociedad, dijo.Agregó que esos órganos deben tomar la iniciativa y analizar en profundidad las tendencias, ayudando así a las personas a mejorar su capacidad de vigilancia y formar hábitos positivos y útiles para el progreso general de toda la sociedad.El trabajo político e ideológico es una herramienta blanda que juega un papel muy importante en la protección de la base ideológica del Partido, junto con otras tareas importantes de la Seguridad Pública, enfatizó./.