El presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, y los delegados (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA)- El presidente Nguyen Xuan Phuc sostuvo hoy aquí un encuentro con ex dirigentes de las provincias y ciudades centrales, con motivo del Tet (Año Nuevo Lunar) 2023.El jefe de Estado destacó que los ex funcionarios continúan haciendo contribuciones prácticas a las actividades de los órganos centrales y locales, al servicio del desarrollo local y nacional.Informó que en el último año, Vietnam ha logrado resultados positivos en todos los campos, asegurando la defensa nacional, la seguridad y las relaciones exteriores.En particular, dijo, se obtuvieron resultados positivos en el desarrollo socioeconómico con un alto crecimiento del Producto Interno Bruto de un 8,02 por ciento. Mientras, la macroeconomía se ha mantenido estable y muchos equilibrios importantes se han asegurados.Recalcó que a pesar de muchas dificultades, el Partido y el Estado siempre prestan particular atención al trabajo de seguridad social, lo que se evidencia en el apoyo financiero de 4,3 mil millones de dólares a favor de más de 68 millones de trabajadores.Sobre las tareas en 2023, el mandatario instó a los ministerios, sectores y localidades a realizar de manera eficiente las resoluciones del Partido, la Asamblea Nacional y le Gobierno, especialmente la dirección del secretario general Nguyen Phu Trong de lograr mayores éxitos y logros en este año. /.