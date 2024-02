El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue , contempla la danza de bambú en el evento (Fuente: VNA)

Nghe An, Vietnam (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, asistió hoy a una ceremonia de lanzamiento del Mes de la Juventud 2024 y al festival de plantación de árboles en el sitio de reliquias históricas nacionales de Truong Bon, en el distrito de Do Luong, en la provincia central de Nghe An.

El evento, organizado por el Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas de Ho Chi Minh (UJCHCM), contó con la participación de representantes de agencias centrales, del gobierno de Nghe An, y de más de tres mil jóvenes locales.

En sus intervenciones, Dinh Hue consideró el Mes de la Juventud como un núcleo del movimiento de voluntariado juvenil durante los últimos 20 años, y dijo que el programa ha recibido una cálida respuesta de decenas de millones de miembros de sindicatos juveniles, jóvenes y personas en todo el país cada primavera.

Reiteró que el Partido, el Estado, el sistema político y la sociedad prestan la debida atención a los jóvenes, especialmente en el Mes de la Juventud, tras elogiar los logros que la UJCHCM y la juventud del país alcanzaron en las anteriores ediciones del evento.

Saludó al Comité Central de la UJCHCM por elegir el tema "Año de los Jóvenes Voluntarios" para este año y el tema "Jóvenes Voluntarios para la Vida Comunitaria" para el Mes de la Juventud 2024.

Llamó a los jóvenes vietnamitas a promover sus fortalezas y creatividad para contribuir a la construcción y el desarrollo nacional, al tiempo que destacó el papel de la juventud como fuerza pionera en la construcción y salvaguardia de la Patria, y una de las los factores decisivos para el éxito de la industrialización, la modernización, la integración internacional y la construcción del socialismo.

En esta ocasión, Dinh Hue también entregó la antorcha, llevada por jóvenes destacados de la provincia de Nghe An, desde Nam Dan -la ciudad natal del Presidente Ho Chi Minh- hasta Truong Bon, al primer secretario del Comité Central de la UJCHCM, Bui Quang Huy, quien luego hizo encendido de llama para iniciar oficialmente el Mes de la Juventud 2024.

En respuesta al festival de plantación de árboles, el Comité Central de la UJCHCM y la provincia de Nghe An planearon cultivar 10 mil 500 árboles, incluidos 70 árboles Ban (Bauhinia), una flor típica de la provincia de Dien Bien, en el sitio de reliquias históricas de Truong Bon.

El mismo día, un total de 67 sindicatos juveniles en provincias, ciudades y organizaciones de todo el país lanzaron el festival de plantación de árboles y el Mes de la Juventud 2024.

Los jóvenes de todo el país se han registrado para plantar más de tres millones de árboles del 16 de febrero al 10 de marzo./.