El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam , Vuong Dinh Hue,(izq.) se reúne con el titular del Senado de Camboya, Samdech Say Chhum,

Phnom Penh (VNA) El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, se reunió hoy con el titular del Senado de Camboya, Samdech Say Chhum, como parte de su visita oficial al país vecino y su participación en la 43 Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (AIPA-43).En la cita, Say Chhum calificó de gran importancia la visita de Vuong Dinh Hue en saludo al Año de la Amistad Vietnam-Camboya y el 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales.Tras elogiar los recientes grandes logros vietnamitas, expresó la convicción de que bajo el sabio liderazgo del Partido Comunista de Vietnam encabezado por el secretario general Nguyen Phu Trong, Vietnam continuará desarrollándose y cumplirá la meta de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045.Por su parte, Vuong Dinh Hue felicitó a Camboya por albergar con éxito las Cumbres 40 y 41 de la ASEAN y reuniones relacionadas y consideró que la AIPA-43 organizada por Camboya será un éxito y contribuirá a construir una comunidad de la ASEAN pacífica, estable y próspera.En la reunión, los dos líderes consideraron que las recientes visitas mutuas de altos líderes vietnamitas y camboyanos crearán un fuerte impulso para promover la amistad tradicional y la cooperación integral entre los dos países y sus cuerpos legislativos.Acordaron fortalecer la colaboración en todos los canales de la diplomacia de Partido, Gobierno, Parlamento y pueblo a pueblo; y continuar intercambiando información legislativa y experiencia entre sus comités especializados.Sobre la base de los resultados logrados en el Año de la Amistad Vietnam-Camboya y Camboya-Vietnam 2022, Vuong Dinh Hue sugirió que las partes presten más atención a la educación de las personas, especialmente de los jóvenes, sobre los lazos bilaterales.Ambos dirigentes expresaron su satisfacción por el hecho de que las legislaturas de Vietnam, Camboya y Laos elevaron la conferencia de jefes de los Comités Parlamentarios de relaciones exteriores a una bienal de los presidentes parlamentarios, que se espera celebrarse por primera vez en Laos el próximo año.Vuong Dinh Hue manifestó la aspiración de que Samdech Say Chhum impulse aún más la amistad y la cooperación integral de los dos países, además de prestar el apoyo a las personas de origen vietnamita para que tengan una vida estable y se integren bien en la sociedad de acogida; y crear condiciones favorables para que las empresas vietnamitas inviertan y hagan negocios en Camboya.Después de la reunión, los dos líderes presenciaron la firma de un acuerdo de cooperación entre la Oficina de la Asamblea Nacional de Vietnam y la Secretaría del Senado de Camboya.El mismo día, el presidente de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Heng Samrin, ofreció un banquete para Vuong Dinh Hue y la delegación de alto rango del Parlamento vietnamita./.