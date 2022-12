El primer ministro Pham Minh Chinh visita el Alto Mando de la Guardia Fronteriza (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, elogió los logros alcanzados por el Alto Mando de la Guardia Fronteriza que han contribuido a los éxitos generales del país en 2022.



El jefe de Gobierno realizó una visita a esta fuerza el 18 de diciembre, con motivo del 78 aniversario del Ejército Popular de Vietnam (22 de diciembre) y 33 años del Festival de Defensa Nacional del Pueblo.



Durante los últimos 78 años, el Ejército Popular de Vietnam (EPV) ha crecido, se ha mantenido firme en el objetivo de luchar por la independencia nacional, basándose en el pueblo y permaneciendo cerca del pueblo; y ha alcanzado numerosas proezas y logros notables durante la lucha por la liberación y la salvaguardia nacional, elogió Minh Chinh.



Como parte del EVP, los guardias fronterizos forman la fuerza central en la gestión y protección de las fronteras nacionales y las áreas limítrofes. Están estacionados en la primera línea y en áreas desfavorecidas para realizar una gran cantidad de tareas, señaló.



Al enfatizar la importancia especial de la estabilidad de la frontera nacional y la soberanía territorial, pidió a la fuerza que mantenga una buena evaluación y pronóstico preciso de la seguridad y la situación política en las áreas fronterizas, marítimas y claves.

El primer ministro vietnamita Pham Minh Chinh (Fuente: VNA)

Le recomendó hacer propuestas oportunas, responder adecuadamente a cualquier circunstancia, proteger firmemente la soberanía, el territorio y la seguridad fronteriza, hacer frente con eficacia a los desafíos de seguridad no tradicionales y ayudar a resolver problemas relacionados con la frontera.



Instó a trabajar por combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y los delitos, especialmente los de drogas y transnacionales; preparar planes de búsqueda y rescate en previsión de desastres naturales y brotes de enfermedades; e intensificar la transformación digital y las reformas de los procedimientos administrativos para mejorar la gestión de las fronteras.



La fuerza también debe llevar a cabo adecuadamente la movilización masiva, conocer las aspiraciones de la gente, ayudar a construir sistemas políticos de base sólidos en las áreas fronterizas, prestar la debida atención a los asuntos de las minorías étnicas y ayudar a los residentes fronterizos a reducir la pobreza y construir áreas rurales de nuevo estilo, instruyó.



Otra tarea resulta llevar a cabo con eficacia los deberes diplomáticos y formar relaciones estrechas con las fuerzas de la guardia fronteriza de los países vecinos para ayudar a construir una frontera de paz, amistad, cooperación y desarrollo, dijo el primer ministro, y solicitó la coordinación con las autoridades de las zonas fronterizas para garantizar un feliz Año Nuevo Lunar (Tet) para los locales y atención a las personas desfavorecidas.

Expresó su convicción de que, a pesar de las muchas dificultades y desafíos, la fuerza de la guardia fronteriza desempeñará con éxito todas las tareas asignadas./.