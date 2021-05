El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh , interviene en el evento (Foto: VNA)

Panorama del encuentro (Foto: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh y los candidatos, que provienen de la circunscripción electoral número 1 de esta ciudad sureña, a diputados a la Asamblea Nacional de la XV legislatura dieron a conocer hoy sus planes de acción durante un intercambio con los votantes locales.Al hablar en el encuentro, el jefe de Gobierno resaltó los logros durante los 35 años de proceso de Doi Moi (Renovación) y recomendó que los recursos de desarrollo del país se basen en los tres pilares de ser humano, naturaleza y tradición histórica y cultural del pueblo, ante el contexto marcado aún por varias dificultades y desafíos como el envejecimiento de la población, las amenas no convencionales y el cambio climático.En ese sentido, reafirmó su compromiso de realizar máximos esfuerzos en pos de desarrollar, junto con todo el sistema político, Ejército y pueblo, los logros alcanzados y llevar el país al futuro desarrollo, así como cumplir con éxito la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista.Informó que el Plan de Acción del gabinete destinado a asegurar la observancia de la Resolución de la XIII magna cita partidista se estableció sobre la base del respeto de la realidad.Al referirse a las tareas para el desarrollo del delta del río Mekong, y también de Can Tho, propuso superar las deficiencias en los trámites, políticas, infraestructura de tránsito y estimular el proceso de los recursos humanos.Expresó su esperanza de que Can Tho se convertirá en un centro socioeconómico, político, agrícola y de transporte, servicios logísticos de la región.Recomendó cambiar el pensamiento a la hora de adoptar direcciones y llamó a los pobladores, en especial los votantes, a cumplir seriamente las medidas preventivas del COVID-19.En tanto, los electores de los distritos de Ninh Kieu, Cai Rang y Phong Dien de Can Tho destacaron las agendas presentadas por los nominados a diputados del Parlamento de la XV legislatura y manifestaron el deseo de que al ser seleccionados, los parlamentarios mantengan estrechas relaciones con los votantes y transmitan sus aspiraciones de forma oportuna al órgano legislativo./.