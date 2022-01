El primer ministro de Vietnam , Pham Minh Chinh, entrega regalos a veteranos de la ciudad de Can Tho (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, visitó hoy a los pobladores, funcionarios y fuerzas armadas de la ciudad de Can Tho en el delta del Mekong, con motivo del Año Nuevo Lunar (Tet).



Al visitar los hogares pobres, trabajadores y los afectados por COVID-19, el jefe de Gobierno afirmó que, bajo cualquier circunstancia, el Partido y el Estado siempre tratan de asegurar sus condiciones de vida y no dejar a nadie atrás.



Pidió a la administración municipal asegurar una fiesta agradable para los habitantes y subrayó que en lo inmediato se debe seguir priorizando la vacunación contra la pandemia, con especial atención a los grupos prioritarios.



En el encuentro con los oficiales y soldados de la Región Militar 9, destacó la unidad y solidaridad del pueblo local en la lucha contra el coronavirus.

Al predecir que la situación en la región y el país en el futuro presentarán tanto oportunidades como desafíos, exhortó a los soldados implementar activamente programas, planes y tareas asignadas.



El pueblo y los soldados de la Región Militar 9 deben contribuir a la protección de la independencia nacional, la soberanía y la integridad territorial; mantener la estabilidad política y el orden social; fortalecer las actividades exteriores; y otorgar importancia al trabajo de construcción del Partido, subrayó.



En su visita a la policía de Can Tho, el dirigente pidió a la fuerza seguir velando por la seguridad política y el orden social en la ciudad.



También visitó al veterano revolucionario Le Phuoc Tho y a la Madre Heroica de Vietnam Duong Thi Nga.

Minh Chinh también visitó la provincia de Vinh Long, donde envió las felicitaciones por el Año Nuevo Lunar a la población local.



Señaló que aunque Vinh Long se ha visto muy afectado por la cuarta ola de COVID-19, pero con su firme determinación, las autoridades y pobladores locales han logrado el doble objetivo de contener la pandemia e impulsar la recuperación y desarrollo socioeconómico.

Urgió al gobierno local a continuar organizando actividades más significativas y prácticas para cuidar a las personas desfavorecidas y ofrecerles un cálido Tet./.