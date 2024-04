Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, pidió a todos los sectores, localidades y empresas que tengan una mayor determinación y una dirección drástica en la implementación de la transformación digital nacional.

El jefe de Gobierno, quien es también titular del Comité Nacional para la Transformación Digital, presidió hoy en Hanoi una reunión para evaluar el trabajo de la transformación digital y las tareas para 2024.

Minh Chinh solicitó también mayores esfuerzos para impulsar el perfeccionamiento institucional, creando un corredor legal completo para promover la transformación digital y desarrollar la economía digital.

Instó a priorizar los recursos para asegurar el cumplimiento de las tareas asignadas en el Programa Nacional de Transformación Digital y tres estrategias para el desarrollo del gobierno digital, la economía digital y la sociedad digital, así como el desarrollo de datos digitales.

Urgió implementar soluciones de manera sincrónica y efectiva para que Vietnam avance al menos cinco lugares en el índice de desarrollo de gobierno electrónico de las Naciones Unidas y figure entre los 30 primeros países en el índice de ciberseguridad.

Dijo que el Ministerio de Información y Comunicaciones pronto completará y presentará al Primer Ministro para la promulgación de la Estrategia de Desarrollo de la Industria de Semiconductores de Vietnam hasta 2030.

El primer ministro Pham Minh Chinh habla en el evento. (Foto: VNA)

Por su parte, el Ministerio de Planificación e Inversiones deberá presentar al Primer Ministro para la emisión del Proyecto de Desarrollo de Recursos Humanos en la industria de semiconductores hasta 2030, con visión hasta 2045, pidió.

La transformación digital es una tarea clave y un paso decisivo para lograr los objetivos de desarrollo socioeconómico y contribuir a reducir las cargas para los ciudadanos y las empresas, combatir la corrupción y los fenómenos negativos, afirmó.

Dijo que el plan de acción para 2024 emitido por el Comité Nacional para la Transformación Digital ha identificado los cuatro pilares de este trabajo, incluida la industria de la tecnología de la información, la digitalización de los sectores económicos, la gobernanza digital y los datos digitales, que son impulsores importantes para un desarrollo socioeconómico rápido y sostenible.



Sin embargo, el dirigente también señaló que, hasta la fecha, 390 de los mil 86 trámites administrativos no han sido reducidos o simplificados; la seguridad cibernética y de la información en muchos lugares no ha recibido la atención adecuada; y la infraestructura digital no ha satisfecho las necesidades de desarrollo.

En Vietnam, la proporción de economía digital del Producto Interno (PIB) alcanzó el 11,91% y el 14,26% en 2021 y 2022, respectivamente, cifra que llegó al 16,5% el año pasado con una tasa de crecimiento del 20%, tres veces mayor que el ritmo de crecimiento del PIB.

En el primer trimestre de 2024, los ingresos de la industria de TI alcanzaron casi 36,3 mil millones de dólares, un 17,7% más que el mismo período del año anterior. Las exportaciones de productos TI obtuvieron 31 mil millones de dólares, para un alza interanual del 17%.